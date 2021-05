AIE : la premiÃ¨re feuille de route Ã©nergÃ©tique globale au monde pour atteindre le zÃ©ro carbone net dâ€™ici 2050

L’Agence Internationale de l’Energie a publié ce mardi 18 mai sa feuille de route Net Zéro d’ici 2050. L’AIE constate que le monde a une voie viable pour construire un secteur énergétique mondial avec des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles en 2050. Mais elle est étroite et nécessite une action immédiate dans tous les pays pour entamer une transformation sans précédent de la façon dont l’énergie est produite, transportée et utilisée dans le monde entier. Un rapport qui, à n’en pas douter, fera date !

Net Zero d’ici 2050, une feuille de route pour le secteur mondial de l’énergie est la première étude complète au monde à présenter une transition rentable vers un système énergétique Net Zéro tout en garantissant des approvisionnements énergétiques stables et abordables, en fournissant un accès universel à l’énergie et en permettant une croissance économique robuste. S’appuyant sur les outils et l’expertise inégalés de l’AIE en matière de modélisation énergétique, la feuille de route définit plus de 400 jalons pour guider le monde dans ce nouveau paradigme, un voyage pour une humanité préservée.

Une poussée historique des investissements dans les énergies propres

«Notre feuille de route montre que les actions prioritaires qui sont nécessaires aujourd’hui pour garantir que la possibilité d’émissions nettes nulles d’ici 2050 ne soit pas perdue. La voie est étroite mais toujours réalisable. L’ampleur et la rapidité des efforts exigés par cet objectif critique et formidable – nos meilleures chances de lutter contre le changement climatique et de limiter le réchauffement climatique à 1,5 ° C – en font peut-être le plus grand défi auquel l’humanité ait jamais été confrontée », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence. « La route tracée par l’AIE vers cet avenir meilleur entraîne une poussée historique des investissements dans les énergies propres qui crée des millions de nouveaux emplois et stimule la croissance économique mondiale. Faire avancer le monde sur cette voie exige des actions politiques fortes et crédibles de la part des gouvernements, étayées par une coopération internationale beaucoup plus grande. »

Les points clés du rapport : 630 GW de photovoltaïque d’ici 2050

• Les engagements pris par les gouvernements pour le climat à ce jour – même s’ils sont pleinement respectés – sont bien en deçà de ce qui est nécessaire pour ramener les émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l’énergie à zéro d’ici 2050.

• La voie dessinée par l’IAE nécessite le déploiement immédiat et massif de toutes les technologies énergétiques propres et efficaces disponibles. Cela comprend les ajouts annuels de l’énergie solaire photovoltaïque pour atteindre 630 gigawatts d’ici 2030, et ceux de l’énergie éolienne atteignant 390 gigawatts. Ensemble, c’est quatre fois le niveau record établi en 2020.

• La plupart des réductions mondiales des émissions de CO2 d’ici 2030 dans notre trajectoire de Net Zéro proviennent de technologies déjà sur le marché aujourd’hui. Mais en 2050, près de la moitié des réductions proviennent de technologies qui n’en sont actuellement qu’à la phase de démonstration ou de prototype. Cela appelle des progrès majeurs en matière d’innovation cette décennie.

• L’investissement énergétique annuel total grimpe à 5 000 milliards USD d’ici 2030 dans la feuille de route, créant des millions d’emplois dans les énergies propres et augmentant le PIB mondial de 4% en 2030 par rapport à ce qu’il atteindrait sur la base des tendances actuelles.

• Dans la trajectoire de l’Agence, aucun investissement dans de nouveaux projets d’approvisionnement en combustibles fossiles n’est nécessaire, pas plus que des investissements supplémentaires pour de nouvelles centrales à charbon sans relâche, et les ventes de nouvelles voitures particulières à moteur à combustion interne sont interrompues d’ici 2035.

• D’ici 2050, la demande mondiale d’énergie est de 8% inférieure à celle d’aujourd’hui, mais sert une économie deux fois plus grande et une population de 2 milliards d’habitants de plus. Et près de 90% de la production d’électricité provient de sources renouvelables.

• La sécurité énergétique évolue sur la voie du net zéro. La flexibilité du système électrique, la cybersécurité et l’approvisionnement fiable en minéraux critiques deviennent de plus en plus importants. À mesure que la demande mondiale de pétrole diminue, les approvisionnements se concentrent de plus en plus sur un petit nombre de producteurs à bas coûts. La part de l’OPEP dans un approvisionnement mondial en pétrole très réduit est passée d’environ 37% ces dernières années à 52% en 2050.

Un moment pivot pour entreprendre les efforts vers le Net Zéro

« Le monde ne peut plus se permettre de rater d’autres opportunités d’accélérer les efforts pour atteindre le Net Zéro d’ici 2050 » déclare le directeur exécutif de l’AIE. Atteindre des émissions nettes nulles d’ici le milieu du siècle est difficile mais toujours possible, ce qui souligne que les efforts majeurs de cette décennie sont essentiels pour atteindre cet objectif. « La feuille de route guidera nos travaux futurs, car nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les gouvernements du monde entier à mettre en œuvre ses idées, à élaborer leurs propres feuilles de route nationales et à mettre en œuvre les politiques nécessaires pour atteindre leurs objectifs de Net Zéro. Naturellement, le scénario d’émissions nettes nulles d’ici 2050 décrit dans notre feuille de route – une voie en ligne avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 ° C – fera partie intégrante du World Energy Outlook (WEO) 2021, notre rapport annuel phare à l’automne, et dans les éditions futures du WEO dans les années à venir » poursuit Fatih Birol.

www.iea.org/commentaries/a-closer-look-at-the-modelling-behind-our-global-roadmap-to-net-zero-emissions-by-2050?utm_campaign=IEA%20newsletters&utm_source=SendGrid&utm_medium=Email