La premiÃ¨re installation photovoltaÃ¯que flottante Ã  lâ€™Ã©chelle du MW au BrÃ©sil

Après la centrale solaire flottante de 305 kW installée sur la ferme de Goiás par SUNLUTION, affilié à Ciel & Terre au Brésil, la centrale solaire flottante du barrage de Sobradinho est la première à atteindre l’échelle du MW du pays sud-américain. La centrale de 1,01 MW a pris forme dans l’état de Bahia, sur le fleuve São Francisco, l’un des plus grands cours d’eau du Brésil. Avec ses 3 792 panneaux, la centrale solaire flottante devrait produire 1,7 MWh par an. Le système solaire flottant Hydrelio® a été fabriqué localement au Brésil.

La capacité de la centrale solaire flottante du barrage de Sobradinho devrait encore augmenter de 1,5 MWc d’ici janvier 2020. Elle devrait donc à terme atteindre 2,5 MW et produire plus de 4,2 MWh par an. En raison du type d’étang, Ciel & Terre® a conçu un système d’ancrage inférieur spécifique, élastique et capable de supporter une variation du niveau de l’eau de 13 m.

Hydro-PV : une combinaison prometteuse…

La combinaison de l’énergie hydraulique et solaire n’est pas fortuite. Il découle de la nécessité de répondre à tout moment à la demande énergétique importante. En effet, le couplage des deux technologies évite sommairement toute interruption de la production d’énergie: l’hydroélectricité prend en charge l’intermittence de l’énergie solaire. Dans le cas de Sobradinho, l’utilisation de l’énergie solaire flottante est d’autant plus pertinente que le barrage de 1970 a été altéré par le changement climatique (principalement la sécheresse), ce qui a eu un impact direct sur les besoins en électricité, qui n’étaient plus entièrement satisfaits.

Le solaire flottant : un marché à fort potentiel

Le client de l’usine photovoltaïque flottante du barrage de Sobradinho, le CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco), est une filiale d’Eletrobras, la plus grande entreprise brésilienne du secteur de l’énergie. Le CHESF possède et exploite actuellement 12 centrales hydroélectriques, ce qui correspond à 10 GWc de capacité installée. Si l’entreprise utilise 10% de la surface de tous ses réservoirs, elle peut installer jusqu’à 52 GW de projets flottants PV.

À l’échelle nationale, l’hydroélectricité est en fait la principale source de production d’énergie – 61% du bouquet énergétique en 2017 selon Empresa de Pesquisa Energética (Résumé analytique par pays: Brésil, mis à jour en avril 2019). Cela met fortement l’accent sur l’idée que les systèmes hydro-PV montrent clairement leur pertinence pour un tel pays. En outre, SUNLUTION estime que le marché brésilien pourrait générer 2,5 GW de FPV au cours des dix prochaines années.