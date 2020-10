DeuxiÃ¨me session du budget participatif Ã©cologique & solidaire de la RÃ©gion ÃŽle-de-France : soumettez dÃ¨s Ã  prÃ©sent vos projets

La Région Île-de-France a lancé le 15 octobre dernier le second volet de son budget participatif, et encourage ainsi tous les franciliens à devenir acteurs de l’environnement grâce à une démarche citoyenne régionale. Pour y répondre, 100 millions d’euros d’aides régionales seront mises à contribution pour financer des projets locaux et des grands projets élus par les franciliens.

Les habitants de l’Île-de-France âgés de plus de 15 ans – regroupés en personnes morales – les associations, mais aussi des entreprises ou encore des acteurs publics ou privés pourront ainsi proposer des projets inscrits dans les 5 thématiques environnementales proposées :

• Alimentation, biodiversité, espaces verts ;

• Vélo et mobilités propres ;

• Propreté, prévention et gestion des déchets, économie circulaire ;

• Énergies renouvelables et efficacité énergétique ;

• Santé environnementale.

Le dépôt des projets se fera du 16 octobre au 6 novembre 2020. A l’issue des votes, la Région financera jusqu’à 100% des investissements dans les projets écologiques locaux (projets allant jusqu’à 10 000 comme un abri à vélos, un compost collectif, des jardins partagées etc.). Plus de 600 projets avaient été déposés pour la première session.

budgetparticipatif.smartidf.services/