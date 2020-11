Lâ€™appel Ã  la solidaritÃ© du fonds Synergie Solaire entendu

“Notre dîner caritatif n’aura pas lieu en 2020, et les dons inhérents à cette soirée ne seront pas remplacés. Nous lançons un appel exceptionnel à la solidarité de la filière pour répondre aux besoins d’accès à l’énergie que la crise a exacerbés. Dans le sillage de cette pandémie, nous faisons désormais face à une crise sociale & économique sans précédent, qui ne cesse de s’amplifier. La violence des conséquences que nous connaissons en Europe est décuplée pour les familles et les entrepreneurs des pays du Sud, l’urgence de notre action demeure » confie Hélène Demaegdt, présidente de Synergie Solaire.

Avec le soutien des syndicats ENERPLAN – FEE – SER, Synergie Solaire appelle les TPE comme les grands groupes à jouer le jeu “malgré”, ou “en raison” de l’impossibilité du rendez-vous traditionnel de networking de fin d’année, source financière majeure pour les projets. C’est le moment de rejoindre la communauté EnR qui s’engage, en effectuant un don financier défiscalisable destiné à soutenir l’éducation, la santé et la relance des activités économiques (souvent de survie) des pays déjà en situation précaire, bien avant la crise sanitaire. La communauté Synergie Solaire doit rester active sur des actions pragmatiques et concrètes.

Et l’appel a déjà entendu avec de nombreux nouveaux mécènes qui apportent leur contribution : BPCE, Envinergy, Falkor, Générale du Solaire, Greensolver, Huawei, Jpee, Numa Avocats, Lendopolis, S4E et Terre et Lac.

Rejoignez le mouvement

# Pour prendre contact :

Diane Lacaille – Responsable des partenariats – 06 62 06 52 54 – dlacaille@synergiesolaire.org

Priska Sarraméa – Déléguée générale – 06 60 77 84 81 – psarramea@synergiesolaire.org

www.synergiesolaire.org/fr/donner-en-ligne/?project=9261