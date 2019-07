Aberdeen Standard Investment rachÃ¨te 42 MW de centrales solaires en Pologne Ã  Sun Investment Group et Ã  E Energija

Sun Investment Group (SIG), acteur majeur du secteur de l’énergie solaire en Pologne, et le groupe E Energija, investisseur stratégique dans les énergies renouvelables, ont vendu leur portefeuille de centrales solaires en Pologne d’une capacité totale de 42,37 MW à Aberdeen Standard Investments – une société de gestion d’actifs de premier plan en Europe avec un actif sous gestion de 650 milliards d’EUR. Cette acquisition devrait ouvrir le marché solaire polonais aux sociétés de gestion d’actifs opérant sur le plan international à la recherche d’opportunités d’investissement intéressantes et soutenues par l’État dans les énergies renouvelables.

Aberdeen Standard Investments a accepté d’acquérir ce portefeuille de projets composé de 43 centrales solaires situées en Pologne, d’une puissance d’environ 1 MW chacune et bénéficiant d’un tarif de rachat garanti de 15 ans. Deividas Varabauskas, fondateur et PDG de SIG, estime que la vente du portefeuille à Aberdeen Standard Investments prouve la maturité du marché solaire polonais et positionne la Pologne comme un environnement porteur pour les investisseurs.

«Nous sommes très heureux que SIG ait été reconnue par Aberdeen Standard Investments comme un développeur leader de projets d’énergie solaire de classe mondiale», a déclaré Varabauskas. «L’acquisition de notre portefeuille solaire est la preuve que le marché polonais de l’énergie solaire est mûr pour l’investissement. Depuis que nous sommes entrés sur le marché polonais en 2017 et que nous avons décidé d’investir 40 millions d’euros dans l’énergie solaire à travers le pays, nous avons toujours maintenu que nous ne vendrions pas nos actifs polonais avant qu’un grand portefeuille ou une entreprise de services publics désireuse de réaliser une acquisition à grande échelle ne soit entrée en jeu. La vente récente de nos actifs montre que les infrastructures polonaises et le soutien gouvernemental en faveur de l’énergie solaire ont fait du pays un lieu crédible pour les investisseurs opérant sur le plan international. À l’avenir, nous allons développer 600 MW d’installations solaires supplémentaires en Pologne. ”