La Banque des Territoires et AMORCE s’engagent pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique et Ã©cologique territoriale

AMORCE et la Banque des Territoires ont signé mercredi 3 juillet dernier une convention de partenariat a été signée par, à l’occasion des premières Rencontres des collectivités pour la rénovation énergétique, organisées par AMORCE avec le soutien de la Banque des Territoires. A travers cette convention, AMORCE, qui accompagne les territoires dans leurs politiques de transition écologique, et la Banque des Territoires, qui apporte des solutions globales (financement, investissement, services financiers, ingénierie amont, opérateur), ont décidé de mettre en commun leurs savoir-faire et compétences complémentaires pour mieux soutenir les collectivités dans leur transition énergétique et écologique.

Leur collaboration porte notamment sur :

• la mise en place de groupes de travail et séminaires thématiques,

• l’organisation de ces premières Rencontres pour la rénovation énergétique “comment diviser par deux la facture énergétique des bâtiments dans les territoires”,

• la réalisation de publications à destination des élus à l’heure de la transition écologique, ces guides pouvant être des outils précieux pour transmettre l’expertise à tous les territoires, dont les territoires isolés de faible taille ou connaissant des conditions économiques locales complexes.

Soutien au développement des énergies renouvelables

Cette convention s’inscrit pleinement dans le cadre de l’action de la Banque des Territoires au bénéfice de territoires plus durables. L’une de ses missions réside dans la sensibilisation, la mobilisation et l’accompagnement des collectivités vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre à échelle locale et nationale et une meilleure gestion des ressources, dans un souci d’intérêt général et d’impact fort sur le long terme. Ce nouveau partenariat, entre deux animateurs d’écosystèmes territoriaux, s’étendra progressivement aux divers domaines d’intervention des territoires dans la transition écologique (eau, énergie et gestion des déchets).

Face à l’urgence climatique, les collectivités territoriales ont un rôle crucial à jouer pour déployer la transition écologique localement. Elles sont ainsi des acteurs majeurs de la transition énergétique, qui peuvent soutenir le développement des énergies renouvelables sur leur territoire et contribuer à la réduction de la consommation énergétique en rénovant leur propre patrimoine et en accompagnant la rénovation des logements. Ces actions nécessitent des investissements importants.

