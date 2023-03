Girasole Energies lÃ¨ve 96 millions dâ€™euros auprÃ¨s de Mirova et devient producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©lectricitÃ© (IPP)

Girasole Energies, nouvel acteur français & indépendant de la production d’énergie solaire photovoltaïque, lève 96 millions d’euros auprès de Mirova, la filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement durable. Le lancement d’une nouvelle aventure entrepreneuriale !

L’équipe de direction de Girasole Energies est issue de la division solaire Tiers Investissement du groupe Enerlis. À ce jour, Girasole Energies compte une quarantaine de collaborateurs et possède un portefeuille de 100 centrales en exploitation et de 500 projets en développement. L’ambition affichée est de dépasser 500 MWc en exploitation à l’horizon 2028.

Développer une approche 100 % intégrée et patrimoniale : de la conception à l’exploitation

L’approche de Girasole Energies repose sur le développement d’unités de production au cœur des territoires. Comme producteur d’énergie intégré, Girasole Energies conçoit, finance, réalise et exploite des centrales photovoltaïques sur du foncier artificialisé mis à disposition par ses clients (toitures, parkings, terrains délaissés). Girasole Energies conserve le contrôle de ses actifs sur le long-terme. En plus de contribuer à la transition énergétique, les clients de Girasole Energies valorisent leur patrimoine en bénéficiant de contreparties diverses : revenu additionnel, construction de bâtiment, rénovation de grande toiture, mise en conformité avec la réglementation, ou encore autoconsommation d’une électricité verte, locale et compétitive, via un contrat d’achat à long terme (« Power Purchase Agreement » ou « PPA »).

Accélérer son développement grâce à l’accompagnement de MIROVA : des convictions et des ambitions partagées

Début 2023, Mirova, la filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement durable au sein du groupe BPCE, entre au capital de Girasole Energies avec son fonds Mirova Energy Transition 5 (MET5)1 pour accompagner et accélérer le développement de Girasole Energies. Cette entrée au capital s’accompagne de la mise à disposition d’une ligne de financement pour la réalisation des centrales photovoltaïques. Entreprise à mission, Mirova cherche à combiner création de valeur sur le long terme et impact environnemental et social positif à travers des solutions d’investissements innovantes. Grâce à une connaissance approfondie du marché français et européen des énergies renouvelables et à un réseau étendu de partenaires, Mirova a structuré une plateforme d’investissement robuste dédiée à la transition énergétique, dont le périmètre d’intervention s’étend à la transition énergétique dans son ensemble : éolien, solaire, stockage, hydroélectricité, hydrogène et mobilité électrique.

Un partenariat avec Mirova pour accélérer la décarbonation des territoires

Mirova devient un partenaire financier important pour Girasole Energies, lui permettant ainsi d’accélérer son développement et de concrétiser la réalisation de son portefeuille de centrales photovoltaïques à l’horizon 2028.

« La production d’énergie solaire photovoltaïque est un levier efficace pour valoriser le patrimoine des entreprises et des collectivités. Girasole Energies est à leurs côtés pour saisir cette opportunité partout en France. Notre mission nécessitant des moyens humains et financiers importants, nous sommes très heureux de nous associer à Mirova, société de gestion reconnue en matière de financement de la transition énergétique et environnementale. Ce partenariat va nous permettre de participer plus activement et plus rapidement à la décarbonation de nos territoires », déclare Aurélie Gaudillère, Présidente de Girasole Energies.

« Le solaire pour se prémunir de la hausse de leur facture énergétique »

« Notre position de producteur d’électricité photovoltaïque nous permet d’accompagner de façon très complète une multitude d’acteurs. Que ces derniers souhaitent participer à l’effort collectif de déploiement des ENR sur le territoire, qu’ils cherchent à valoriser financièrement leur foncier en lui donnant un usage additionnel, qu’ils s’inquiètent de la mise en conformité de leur patrimoine avec les obligations réglementaires croissantes ou qu’ils cherchent un moyen de se prémunir de la hausse de leur facture énergétique, nous sommes et serons en mesure de les accompagner. Cette mission, qui nous passionne, sera encore plus enthousiasmante avec l’entrée au capital de Mirova, investisseur à impact reconnu », précise Pierre-Marie Berlingeri, Directeur Général de Girasole Energies. « Ce douzième investissement du fonds Mirova Energy Transition 5 (MET5) nous permet de continuer à financer le déploiement de l’énergie solaire photovoltaïque au cœur des territoires français. Il s’inscrit dans notre stratégie d’investissement, visant à soutenir sur le long terme le développement et la croissance de développeurs engagés dans l’accélération de la transition énergétique, et à leur permettre de devenir des producteurs indépendants d’électricité d’origine renouvelable. Le positionnement de Girasole Energies est complémentaire de celui des autres développeurs français et européens que nous accompagnons déjà et nous sommes fiers de financer la réalisation de centrales photovoltaïques bien intégrées dans les territoires et respectant les standards les plus élevés en termes de durabilité », déclare Anne-Laure Messier, Directrice d’Investissement chez Mirova.

1 MIrova Energy Transition 5 est une Société de Libre Partenariat (SLP) de droit français, fermée à la souscription. Mirova est la société de gestion. Ce fonds n’est pas soumis à l’agrément d’une autorité de tutelle.