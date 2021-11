Le rÃ©seau de chauffage urbain de Salon-de-Provence se convertit aux Ã©nergies renouvelables

Le contrat de délégation de service public, pour le réseau de chauffage urbain de Salon-de-Provence, signé entre SEV, filiale du Groupe Coriance, et la Métropole Aix-Marseille-Provence a pris effet le 1er novembre 2021. Avec 2 000 m² de panneaux solaires intégrés au réseau !

Coriance accompagne la Métropole pour développer un réseau décarboné, valorisant des énergies vertes – de la biomasse sous forme de plaquettes paysagères, et de l’énergie solaire – et créé à cette occasion une société dédiée au développement et à l’exploitation du réseau : Salon-de-Provence Energie Verte – SEV. SEV investira 25,5 millions d’euros pour réaliser l’ensemble des travaux indispensables à la conversion énergétique du réseau de chaleur.

Trois énergies valorisées dont le solaire thermique

Concernant les moyens de production, une nouvelle chaufferie à la pointe des dernières technologies sera construite dans le sud de la Ville. Sur ce site dédié à 100% aux énergies locales et renouvelables, 3 énergies seront valorisées :

- De la biomasse : une chaudière biomasse à combustion étagée de 9,9 MW permettra notamment de valoriser des plaquettes paysagères,

- De l’énergie solaire avec 2 000 m² de panneaux solaires : le réseau de Salon-de-Provence sera alors le plus grand réseau de chaleur de France valorisant du solaire thermique,

- De l’agrofuel pour le secours avec une chaudière de 8 MW. Le réseau existant sera développé et modernisé passant de 5 km à 15 km, de 38 GWh à 74 GWh/an et les 25 sous-stations existantes seront rénovées.

9 600 tonnes de C0² évitées

En 2022 débuteront les travaux d’extension du réseau et de modernisation des sous-stations. La nouvelle chaufferie permettra d’alimenter le réseau de chaleur de Salon-de-Provence à plus de 75% par des énergies locales et renouvelables. À terme, ce sont 9 600 tonnes de C0² qui seront évitées, soit l’équivalent des émissions de 8 000 véhicules. 2

Encadré

Chiffres clés du réseau à terme

+ de 75% d’énergies locales et renouvelables 9 600 tonnes de C0² évitées

15 km de réseau

3 900 équivalents-logements 68 sous-stations

74 GWh de chaleur

25,5 millions d’euros investis