Dhamma Energy et Lendosphere lancent une campagne de financement participatif pour la centrale solaire de Pollestres (66)

Dhamma Energy vient d’ouvrir un financement participatif sur Lendosphere pour l’installation d’une centrale solaire en toiture, située à Pollestres, dans les Pyrénées-Orientales (66). D’un montant total de 210 000 €, la collecte permettra aux riverains de contribuer à la transition énergétique et au dynamisme de leur territoire. Cette opportunité d’investissement est réservée aux habitants des Pyrénées-Orientales et des départements limitrophes.

Cette collecte a démarré le 27 janvier dernier. Elle a pour objectif de financer la construction d’une centrale solaire sur toiture à Pollestres. Elle est réservée aux habitants des Pyrénées-Orientales et des départements voisins : Ariège et Aude.

Associer les habitants à la transition énergétique en fléchant leur investissement

Ce projet consiste en la réalisation d’un hangar destiné à héberger une activité de recyclage de véhicules hors d’usage, dont la toiture sera équipée de 16 100 m2 de panneaux solaires pour une puissance totale de 3,33 MWc. La toiture photovoltaïque produira environ 4,5 GWh chaque année, ce qui équivaut à la consommation domestique de 2 500 personnes, soit la moitié de la population de Pollestres. Le début des travaux est programmé en avril 2021, pour une mise en service prévue en décembre 2021. « La transition énergétique ne pourra pas être vraiment efficace sans participation citoyenne. Avec cette opération de financement participatif, Dhamma Energy contribue à sensibiliser les citoyens aux bénéfices sociaux, environnementaux et économiques des énergies renouvelables, dans la continuité du travail réalisé avec les acteurs locaux et départementaux de ce magnifique projet », déclare Philippe Esposito, Président de Dhamma Energy.

La centrale solaire de Pollestres s’inscrit dans une dynamique territoriale

Ce projet, lauréat d’un appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour sa construction. Via Lendosphere, les investisseurs souscrivent à une émission d’obligations convertibles par la société Dhamma Energy Rooftop, qui détient deux autres toitures solaires, situées à La Coucourde (Drôme) et à Valréas (Vaucluse). En investissant dans cette opération, les prêteurs verront leurs fonds affectés à la centrale de leur territoire et participeront ainsi au dynamisme de celui-ci. « Dans le cadre de son engagement pour le développement durable, Dhamma Energy a collaboré avec différentes entreprises de recyclage pour mener à bien ces projets solaires. Ces toitures photovoltaïques répondent à des besoins spécifiques d’industriels du recyclage par la construction de hangars adaptés qui produisent de l’électricité renouvelable et s’intègrent dans la nouvelle économie verte créatrice d’emplois. Dhamma Energy souhaite ainsi faire participer les habitants locaux aux bénéfices de ces centrales photovoltaïques à travers le financement participatif », précise Nicolas Fasquelle, Directeur Général Adjoint de Dhamma Energy.