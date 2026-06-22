Nouveau rapport : Le marchÃ© solaire mondial atteint un nouveau record d’installations de 664 GW en 2025

Le monde a installÃ© un record de 664 GW de capacitÃ© solaire photovoltaÃ¯que en 2025, marquant une nouvelle annÃ©e record pour le dÃ©ploiement de panneaux solaires photovoltaÃ¯ques selon le Global Solar Market Outlook 2026-2030 de SolarPower Europe. DÃ©cryptage !

AprÃ¨s des pics de croissance extraordinaires ces derniÃ¨res annÃ©es, la croissance du marchÃ© a ralenti Ã 12 % l’an dernier, signalant un changement dans la dynamique du marchÃ©. Alors que le solaire continue de se dÃ©velopper Ã l’Ã©chelle mondiale, le rapport prÃ©voit Ã©galement une baisse temporaire des installations en 2026, avant que la croissance ne reprenne en 2027.

Â« L’expansion du solaire ne consiste plus seulement Ã dÃ©ployer plus de capacitÃ©, mais Ã la maniÃ¨re dont elle peut Ãªtre intÃ©grÃ©e dans le systÃ¨me Â»

Le rapport souligne Ã©galement le rÃ´le central du solaire dans le renforcement de la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique dans un contexte de tensions gÃ©opolitiques renouvelÃ©es et d’une seconde crise des combustibles fossiles en moins de quatre ans, offrant une solution domestique et abordable pour rÃ©duire la dÃ©pendance aux combustibles fossiles importÃ©s et protÃ©ger les Ã©conomies de la volatilitÃ© des prix. En 2025, l’Ã©lectricitÃ© produite par le solaire Ã©quivalait Ã prÃ¨s de cinq ans de flux de GNL Ã travers le dÃ©troit d’Ormuz. Â« L’Ã¨re solaire est solidement Ã©tablie. Avec une nouvelle annÃ©e record d’augmentation de capacitÃ© en 2025, le solaire continue de surpasser toutes les autres technologies Ã©nergÃ©tiques. Cependant, le ralentissement de la croissance que nous avons observÃ© en 2025 et la baisse attendue en 2026 sont des signaux importants qui mettent en lumiÃ¨re une nouvelle rÃ©alitÃ© : l’expansion du solaire ne consiste plus seulement Ã dÃ©ployer plus de capacitÃ©, mais Ã la maniÃ¨re dont elle peut Ãªtre intÃ©grÃ©e dans le systÃ¨me Â» souligne Walburga Hemetsberger, PDG de SolarPower Europe. Dans un nombre croissant de marchÃ©s, le dÃ©ploiement est de plus en plus contraint par les dÃ©fis liÃ©s Ã l’intÃ©gration des systÃ¨mes, allant de la congestion du rÃ©seau Ã la rÃ©duction et aux signaux de prix nÃ©gatifs. Nous devons investir d’urgence dans les rÃ©seaux, le stockage par batteries et d’autres solutions de flexibilitÃ© non fossiles pour continuer Ã intÃ©grer de grands volumes d’Ã©nergies renouvelables dans nos rÃ©seaux. Si les dÃ©cideurs relÃ¨vent ces dÃ©fis, le solaire continuera de mener la transition Ã©nergÃ©tique et restera l’outil le plus puissant pour assurer la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, la compÃ©titivitÃ© et la dÃ©carbonation. Â»

Le solaire domine la croissance mondiale des renouvelables

Le solaire photovoltaÃ¯que est restÃ© la colonne vertÃ©brale de l’expansion mondiale des Ã©nergies renouvelables en 2025, reprÃ©sentant 77 % de toutes les extensions de capacitÃ© renouvelable, tandis que la production d’Ã©lectricitÃ© solaire a atteint 2 778 TWh, couvrant environ 9 % de la demande mondiale. Le parc solaire mondial totale a dÃ©passÃ© le cap des 3 TW dÃ©but 2026, triplant en seulement quatre ans. Le marchÃ© solaire mondial reste fortement concentrÃ© dans un petit nombre de pays. La Chine a installÃ© 382 GW en 2025, reprÃ©sentant 57 % des installations mondiales. ParallÃ¨lement, l’Inde est devenue le deuxiÃ¨me plus grand marchÃ© solaire mondial, avec 45,7 GW (+49 % d’un an sur l’autre), dÃ©passant les Ã‰tats-Unis. En tant que marchÃ© unique, l’UE-27 se classerait deuxiÃ¨me, avec 67,2 GW installÃ©s et une croissance annuelle de 1 %.

Le marchÃ© mondial devrait diminuer en 2026

AprÃ¨s des annÃ©es d’expansion ininterrompue, les installations solaires mondiales devraient diminuer de 8 % en 2026, atteignant 612 GW selon notre scÃ©nario moyen. Cette premiÃ¨re contraction en plus de 20 ans est largement portÃ©e par la Chine, oÃ¹ une baisse de 24 % des installations est attendue suite Ã des changements de politique. Ce dÃ©clin l’emporte sur la croissance continue dans toutes les autres rÃ©gions, soulignant l’influence de la Chine sur les installations mondiales. Le marchÃ© solaire mondial a atteint de nouveaux sommets en 2025, avec des installations record et des marchÃ©s importants tels que l’Inde, la France et l’Arabie Saoudite rÃ©alisant des progrÃ¨s significatifs dans l’adoption du solaire + stockage. Â« Ce rapport dÃ©montre le rÃ´le vital que joue le solaire + le stockage dans un monde de plus en plus volatil. La tendance Ã long terme du solaire Ã une croissance record reste inchangÃ©e, malgrÃ© des ajustements de politique dans certains de nos plus grands marchÃ©s, et le secteur est en voie de plus que doubler sa capacitÃ© d’ici 2030. Alors que nous continuons Ã nous Ã©tendre sur de nouveaux marchÃ©s, nous avons besoin que les dÃ©cideurs soutiennent notre croissance et rÃ©duisent la paperasserie qui freine le solaire. Des cadres politiques stables, des permis plus rapides, la modernisation du rÃ©seau et des environnements d’investissement plus solides ouvriront le prochain chapitre de la croissance du solaire, tant sur les marchÃ©s Ã©tablis qu’Ã©mergents Â» prÃ©cise Sonia Dunlop, PDG du Global Solar Council.

Le solaire continuera d’Ãªtre le pilier principal de la transition Ã©nergÃ©tique

MalgrÃ© la baisse attendue en 2026, les perspectives Ã long terme pour le solaire restent solides. Les installations annuelles devraient atteindre environ 864 GW d’ici 2030, tandis que la capacitÃ© mondiale totale devrait atteindre 6,6 TW, avec un potentiel de hausse Ã 7,6 GW dans le scÃ©nario Ã©levÃ©. Le solaire continuera d’Ãªtre le pilier principal de la transition Ã©nergÃ©tique, fournissant Ã©galement Ã court terme environ 60 % de la capacitÃ© renouvelable nÃ©cessaire pour atteindre les objectifs mondiaux 2030. Â« Bien que 2025 ait marquÃ© une autre annÃ©e record dans le dÃ©ploiement solaire mondial, l’attention se porte dÃ©sormais sur la maniÃ¨re d’intÃ©grer efficacement le solaire dans le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique plus large, oÃ¹ le dÃ©ploiement rapide du stockage, des infrastructures plus intelligentes et des rÃ©seaux plus solides sont grandement nÃ©cessaires Â» conclut Markus ElsÃ¤sser, PDG de Solar Promotion GmbH.