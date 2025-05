RÃ©trospective Intersolar : “We are Europe”, Fronius renforce les installateurs avec sa technologie, sa confiance et son indÃ©pendance

Fronius présente des solutions fortes et envoie un signal clair en faveur d’un tournant énergétique européen.

Avec son engagement affirmé “We are Europe”, Fronius s’est distingué lors du salon Intersolar Europe de cette année en se positionnant comme un partenaire solide et fiable pour l’industrie solaire européenne. À une époque où les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis déstabilisent les marchés et défient les chaînes d’approvisionnement, Fronius est synonyme de stabilité, de partenariats à long terme et de souveraineté technologique “made in Europe”. “Nos clients peuvent compter sur nous – aujourd’hui plus que jamais”, souligne Harald Scherleitner, CSO chez Fronius International GmbH. “En tant qu’entreprise familiale indépendante avec une forte chaîne de valeur ajoutée européenne, nous misons sur la qualité, la confiance et le partenariat d’égal à égal. C’est justement un avantage concurrentiel décisif dans un environnement mondial en pleine mutation”.

L’union fait la force : le partenariat avec les installateurs comme recette du succès

Un thème central de la présence au salon était l’étroite collaboration avec les entreprises d’installation dans toute l’Europe. Depuis des décennies, Fronius entretient des relations fiables avec ses partenaires. Cette collaboration de longue date constitue l’épine dorsale de son succès – et devient de plus en plus importante à une époque de complexité et d’exigences techniques croissantes. Fronius soutient ses partenaires installateurs avec des outils de planification numériques, des formations pratiques et un réseau de service couvrant l’ensemble du territoire. L’entreprise renforce ainsi leur compétence et leur autonomie et souligne son ambition d’être un partenaire technologique européen fort.

Des innovations de produits en réponse à la transition énergétique

Fronius a présenté au salon de nombreuses nouveautés qui poursuivent toutes un même objectif : une indépendance maximale grâce à l’énergie solaire. La nouvelle solution de stockage Fronius Reserva constitue la clé de la réalisation de la vision “24 heures de soleil”. Elle permet une utilisation sûre, efficace et flexible de l’électricité solaire, 24 heures sur 24.

Le puissant onduleur hybride Fronius Verto Plus convainc par sa grande flexibilité, sa capacité d’alimentation de secours et son efficacité, parfait pour les projets PV exigeants dans toute l’Europe.

Pour une intégration intelligente de l’e-mobilité dans son propre système énergétique : charge optimisée par PV, flexibilité de fonctionnement et commande intelligente font du Fronius Wattpilot Flex la solution idéale pour les applications privées d’e-mobilité

Ces produits sont exemplaires de la force d’innovation de l’entreprise et d’une souveraineté technologique qui est développée, testée et produite en Europe.

L’Europe, moteur de l’innovation

“We are Europe” n’est pas seulement une devise pour Fronius, c’est une réalité vécue. L’ensemble du développement et de la fabrication des produits a lieu en Autriche, tout comme la gestion centralisée de l’assurance qualité, de la logistique et du suivi des partenaires. En combinaison avec un réseau d’installateurs PV dans toute l’Europe, construit au fil des décennies, Fronius crée ainsi un contrepoids solide aux dépendances extra-européennes. “Fronius fête cette année son 80e anniversaire. Nous sommes une entreprise familiale européenne avec des racines autrichiennes. Nous existons depuis 80 ans et les partenariats à long terme sont importants pour nous. Les installations PV sont des investissements pour de nombreuses années. Les entreprises chinoises proches de l’État sont-elles les bons partenaires pour cette période ? Poursuivent-elles l’objectif de souveraineté et d’indépendance énergétique européenne ? Je peux vous assurer que nous continuerons à soutenir nos clients et nos partenaires sur cette voie et que nous nous appuierons, comme par le passé, sur des partenariats à long terme sur lesquels on peut compter. We are Fronius. We are Solar. We are Europe”, explique Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, CEO de Fronius.