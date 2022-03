ENGIE et O-I favorisent la transformation vers l’Ã©lectricitÃ© verte en Europe

O-I Glass, l’un des principaux fabricants de bouteilles et de pots en verre dans le monde, et ENGIE ont conclu un accord à long terme selon lequel ENGIE fournira initialement un total de 4,3 TWh d’électricité renouvelable aux sites d’O-I en Europe.

Sur une période de dix ans, ENGIE fournira aux installations d’O-I en Europe de l’électricité produite à partir de sources solaires, éoliennes et hydrauliques. Cette transaction est le dernier accord en date de la relation commerciale croissante entre les deux sociétés. ENGIE fournit déjà à O-I du gaz naturel et de l’électricité dans plusieurs pays européens, ainsi que des services d’efficacité énergétique pour les usines d’O-I en France. Au Mexique et au Pérou, O-I s’approvisionne également en électricité auprès d’ENGIE, tandis que 25 % de la consommation électrique d’O-I aux États-Unis est fournie par ENGIE en électricité renouvelable.

“Grâce à une large gamme de solutions pour la gestion des risques énergétiques, ENGIE fait le lien entre les objectifs de durabilité ambitieux des entreprises mondiales à forte consommation d’énergie comme O-I, d’une part, et les solutions innovantes à faible émission de carbone, d’autre part. Notre portefeuille vaste et diversifié de produits neutres en carbone a été déterminant pour concevoir une solution sur mesure pour O-I”, déclare Olivier Bloeyaert, membre du comité exécutif de l’entité globale “Global Energy Management & Sales” d’ENGIE.

“Chez O-I, notre vision est d’être le fournisseur le plus innovant et le plus durable, ainsi que le partenaire de choix de solutions d’emballage pour mettre les marques en valeur. Bien que nous soyons convaincus que l’emballage en verre est déjà la solution d’emballage la plus durable, le développement durable chez O-I ne se limite pas à ce que nous fabriquons”, a déclaré Randy Burns, responsable du développement durable chez O-I. “Cet accord à long terme est un élément important de notre engagement à réduire de 25 % les émissions mondiales de gaz à effet de serre d’O-I d’ici 2030.