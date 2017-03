A la recherche des acteurs franÃ§ais des EnR pour des opÃ©rations Ã  l'international : les inscriptions sont ouvertes

Aujourd’hui, la mondialisation des énergies renouvelables est devenue une réalité. Partout sur la planète, des projets se multiplient et il serait dommage que les acteurs français du secteur, forts de leurs compétences reconnues, ne participent pas à cette dynamique économique et industrielle. Ainsi, à l’initiative des bureaux d’études GM Consultant et HACSE qui sont justement de plus en plus consultés pour des projets à l’international pour la production d’électricité à base d’énergies renouvelables, une identification des acteurs français œuvrant dans ce domaine a été lancée.

Les objectifs de cette identification sont les suivants :

Etablir une liste des acteurs français, susceptibles de proposer des produits, systèmes ou services dans le domaine de l’accès à l’énergie

Informer les acteurs des consultations susceptibles de les intéresser

Suggérer des regroupements éventuels d’acteurs aux activités complémentaires pour répondre à des consultations internationales

Promouvoir le savoir faire français souvent méconnu dans le domaine de l’accès à l’énergie

Tous les acteurs concernés par cette thématique, quelle que soit la taille de leur structure, sont invités à remplir une fiche de renseignements précisant leurs activités et leurs offres. Les informations collectées seront bien sûr tenues à disposition des acteurs qui auront répondu à l’enquête. Les fiches de renseignements complétées sont à retourner, sous format électronique ou papier avant le 31 mars 2017, soit sur le stand G6B03 de Solaire sans Frontières au salon BePositive de Lyon du mercredi 8 au vendredi 10 mars 2017. Une initiative forte pour doper le carnet de commandes des acteurs de la filière solaire française à l’export !

