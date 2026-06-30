ARaymond dÃ©ploie Ã  lâ€™international sa solution de solaire flottant Nelumaâ„¢

Ã€ lâ€™occasion du salon professionnel Intersolar Europe, Ã Munich du 24 au 26 juin 2026, ARaymond a officialisÃ© le lancement commercial de Nelumaâ„¢, sa solution de parc photovoltaÃ¯que flottant ultra-modulaire, conÃ§ue pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de projets solaires sur plans dâ€™eau. Fort dâ€™un premier dÃ©monstrateur industriel dÃ©ployÃ© avec succÃ¨s en Savoie, lâ€™entreprise franÃ§aise engage dÃ©sormais une nouvelle phase de dÃ©veloppement avec des premiÃ¨res installations dâ€™ores et dÃ©jÃ opÃ©rationnelles en Inde et au BrÃ©sil. A la conquÃªte du mondeÂ !

Dans un marchÃ© mondial portÃ© par la recherche dâ€™alternatives Ã lâ€™artificialisation des sols, Nelumaâ„¢ rÃ©pond Ã un double enjeu : rÃ©duire le coÃ»t global dâ€™installation de solutions de production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, et industrialiser le dÃ©ploiement du solaire flottant Ã grande Ã©chelle tout en minimisant son impact environnemental. Le lancement de Nelumaâ„¢ intervient dans un contexte de forte dynamique du marchÃ© solaire mondial, dont la croissance annuelle moyenne est estimÃ©e Ã 6,7% dâ€™ici 2034. (Source : BusinessResearchInsights)

Une solution industrielle conÃ§ue pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement du solaire flottant

PensÃ© pour lever les limites du solaire flottant existant, le concept Nelumaâ„¢ est dÃ©veloppÃ© depuis 2021, et testÃ© en conditions rÃ©elles depuis le dÃ©ploiement dâ€™un premier pilote en Savoie depuis 2024, aux cÃ´tÃ©s dâ€™Enercoop, pionnier franÃ§ais de la fourniture d’Ã©lectricitÃ© renouvelable. Ce premier site a notamment permis de valider la faisabilitÃ© industrielle du modÃ¨le. Le dÃ©monstrateur, dâ€™une puissance dâ€™environ 260 kWc, a Ã©tÃ© installÃ© en seulement sept jours, confirmant la rapiditÃ© dâ€™exÃ©cution du dispositif. Deux ans aprÃ¨s sa mise en service, aucun correctif de maintenance nâ€™a Ã©tÃ© nÃ©cessaire, confirmant la robustesse du systÃ¨me.

Un concept industriel innovant et ultra-modulaire

Câ€™est un atout majeur : Nelumaâ„¢ sâ€™adapte Ã une grande variÃ©tÃ© de configurations, quâ€™il sâ€™agisse de petits bassins agricoles, retenues industrielles, lacs artificiels ou sites aux gÃ©omÃ©tries complexes. Son design structurel est conÃ§u pour Ã©pouser des formes de plans dâ€™eau non linÃ©aires, un point souvent identifiÃ© comme limitant dans les solutions concurrentes. Le systÃ¨me bÃ©nÃ©ficie bien entendu de systÃ¨mes de fixations ARaymond. Celles-ci permettent une installation rapide par simple clippage, une rÃ©duction significative des temps de montage sur site, et la suppression des opÃ©rations de maintenance liÃ©es au resserrage. Ils sont en outre compatibles avec la quasi-totalitÃ© des panneaux photovoltaÃ¯ques disponibles sur le marchÃ©, permettant une approche totalement adaptable aux choix souhaitÃ©s par le client (technologie, matÃ©riau, tarif, etc.).

Une micro-usine mobile pour rÃ©duire dÃ©lais, coÃ»ts et empreinte carbone

Nelumaâ„¢ se distingue Ã©galement par son procÃ©dÃ© dâ€™industrialisation, une micro-usine mobile installÃ©e Ã proximitÃ© immÃ©diate du site projet, permettant de fabriquer et dâ€™assembler directement les Ã©lÃ©ments sur le rivage.

Ce dÃ©veloppement rÃ©pond Ã la recherche dâ€™alternatives Ã lâ€™artificialisation des sols et dâ€™optimisation de lâ€™espace, notamment en Europe et en Asie oÃ¹ le solaire flottant est de plus en plus adoptÃ©.

Une approche Ã©co-conÃ§ue

Enfin, Ã la diffÃ©rence de nombreuses solutions flottantes existantes reposant sur le plastique, Nelumaâ„¢ intÃ¨gre des flotteurs catamaran en aluminium 100 % recyclable. Son systÃ¨me dâ€™amarrage, Ã la fois robuste et optimisÃ©, sâ€™inscrit Ã©galement dans la logique dâ€™Ã©co-conception portÃ©e par ARaymond. Câ€™est dâ€™ailleurs lâ€™un des points forts retenus sur le site pilote puisque le retour terrain tÃ©moigne clairement dâ€™un faible impact sur lâ€™Ã©cosystÃ¨me local.

Â«Â Le dÃ©veloppement massif du photovoltaÃ¯que flottant repose autant sur lâ€™efficacitÃ© du dÃ©ploiement que sur la performance des Ã©quipements. Notre dispositif permet dâ€™accÃ©lÃ©rer les dÃ©lais de mise en service et de nous adapter aux spÃ©cificitÃ©s locales des marchÃ©s. Avec Nelumaâ„¢, nous avons conÃ§u une solution capable dâ€™industrialiser le chantier lui-mÃªmeÂ Â» affirme Quentin Rabut, Floating PV Business Line Director chez ARaymond.

Une stratÃ©gie de dÃ©ploiement par continent

Nelumaâ„¢ entre dÃ©sormais dans une phase de dÃ©ploiement international reposant sur une logique dâ€™implantation par continent, avec une micro-usine mobile en Europe (France), une au BrÃ©sil pour le continent sud-amÃ©ricain, et une en Inde. Des projets sont en cours dâ€™installation sur ces marchÃ©s Ã fort potentiel. En Europe, ARaymond vise le passage Ã des projets de lâ€™ordre de plusieurs mÃ©gawatts. Lâ€™entreprise est en discussion avec des dÃ©veloppeurs autour dâ€™opportunitÃ©s prometteuses, ciblant des applications telles que dâ€™anciennes graviÃ¨res, impliquant principalement des acteurs publics et des opÃ©rateurs rÃ©gulÃ©s. En Inde, ARaymond engage ses premiers projets sur des infrastructures Ã©nergÃ©tiques et industrielles de grande dimension, avec une logique dâ€™industrialisation locale. Un premier dÃ©ploiement a ainsi Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© aux cÃ´tÃ©s de Jindal Power, sur le site de sa centrale thermique de Dhule, oÃ¹ une installation pilote a Ã©tÃ© mise en service sur un rÃ©servoir existant. Ce chantier a Ã©tÃ© menÃ© en une dizaine de jours, prouvant la rapiditÃ© dâ€™exÃ©cution et la capacitÃ© dâ€™adaptation de la solution. Au BrÃ©sil, le dÃ©veloppement cible en prioritÃ© les secteurs agricole et agroalimentaire, avec des installations de taille intermÃ©diaire positionnÃ©es sur des rÃ©serves dâ€™eau privÃ©es, et rÃ©alisÃ©es par ARaymond en partenariat avec des acteurs locaux. Ce marchÃ© rÃ©pond Ã des enjeux de sÃ©curisation de la ressource en eau et de production dâ€™Ã©nergie locale. La premiÃ¨re rÃ©alisation vient dâ€™y Ãªtre inaugurÃ©e Ã GoiÃ¢nia et a rÃ©uni prÃ¨s de 80 prospects et partenaires potentiels, illustrant le fort intÃ©rÃªt du marchÃ© pour des solutions Â« clÃ©s en main Â» capables dâ€™associer performance Ã©nergÃ©tique, rapiditÃ© dâ€™installation et limitation de lâ€™emprise fonciÃ¨re.

Une nouvelle Ã©tape dans la diversification dâ€™ARaymond

Avec Nelumaâ„¢, ARaymond poursuit sa diversification vers des marchÃ©s Ã forte valeur ajoutÃ©e. Forte de plus de 2 500 brevets actifs et de plus de 160 ans dâ€™histoire industrielle, lâ€™entreprise familiale grenobloise, reconnue mondialement pour son expertise des solutions de fixation et dâ€™assemblage dans les secteurs de lâ€™automobile, de la santÃ©, de la construction et de lâ€™Ã©nergie, met aujourdâ€™hui son savoir-faire au service dâ€™un marchÃ© en forte croissance : celui du photovoltaÃ¯que flottant. Dans le secteur de lâ€™Ã©nergie, il a dÃ©jÃ contribuÃ©, avec ses systÃ¨mes de fixations, Ã lâ€™installation de plus de 22 GW dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire terrestre dans le monde. Son ambition est dÃ©sormais de faire du solaire flottant un relais de croissance stratÃ©gique, avec pour objectif une capacitÃ© installÃ©e Ã©quivalente Ã un rÃ©acteur nuclÃ©aire dans les dix ans Ã venir. Cette diversification sâ€™inscrit Ã©galement dans une logique de pÃ©rennisation dâ€™ARaymond, qui consolide son dÃ©veloppement sur des marchÃ©s porteurs et complÃ©mentaires de ses activitÃ©s historiques. Lâ€™entreprise sâ€™est fixÃ© un objectif ambitieux : porter la part de ses activitÃ©s hors automobile de 10% Ã 40% dâ€™ici 2040. Â«Â Avec Nelumaâ„¢, ARaymond dÃ©montre sa capacitÃ© Ã transformer son expertise industrielle historique en solutions complÃ¨tes au service de la transition Ã©nergÃ©tique. Cette innovation illustre pleinement notre ambition : concevoir des solutions performantes, adaptables et dÃ©ployables Ã grande Ã©chelleÂ Â» conclut Emmanuel Le Flem, PrÃ©sident dâ€™ARaymond.

Quelques chiffres

Lâ€™entreprise emploie plus de 8 000 personnes dans 25 pays et sâ€™engage dans la crÃ©ation de valeur durable dans les secteurs de la mobilitÃ©, de lâ€™Ã©nergie, de la santÃ©, de la construction et de lâ€™agriculture. CA 2025 : 1,6 milliard dâ€™euros.

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