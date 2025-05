JournÃ©e Internationale de la LumiÃ¨re : TotalEnergies fait briller les renouvelables en Nouvelle-Aquitaine

Avec 36 centrales de production d’électricité d’origine renouvelable en exploitation, TotalEnergies accompagne le développement des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine. De quoi fêter dignement la fête de la lumière !

En cette veille de la Journée Internationale de la Lumière fêtée le 16 mai, TotalEnergies réaffirme son engagement en faveur du développement des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine, notamment à travers la technologie photovoltaïque transformant la lumière du soleil en électricité décarbonée.

TotalEnergies et l’énergie solaire en Nouvelle-Aquitaine

Avec 36 centrales en fonctionnement sur le territoire (34 solaires ainsi que 2 parcs éoliens) cumulant une puissance installée de plus de 200 MW, TotalEnergies accompagne la transition énergétique de la Nouvelle-Aquitaine en capitalisant sur des ressources naturelles abondantes pour faire profiter à ses habitants d’une énergie plus durable et produite localement. A titre d’exemple, en septembre dernier, TotalEnergies inaugurait ainsi la centrale solaire de Bessac en Charente (16). Sur un ancien délaissé ferroviaire d’une superficie de 3,5 hectares, cette centrale solaire d’une capacité de 2,7 MWc génère désormais annuellement plus de 3,4 GWh d’électricité d’origine renouvelable. Une production couvrant l’équivalent de la consommation électrique annuelle, hors chauffage, d’environ 2 200 personnes et permettant d’éviter chaque année le rejet de 120 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Pour Jean-Paul Riquet, directeur régional de TotalEnergies en Nouvelle-Aquitaine : « Du photovoltaïque à l’éolien en passant par l’hydroélectricité, TotalEnergies a développé ces dernières années son expertise sur toute la chaine de valeur des énergies renouvelables. Cette Journée Mondiale de la Lumière est une belle opportunité de rappeler notre engagement à mettre ce savoir-faire au service des ambitions en matière de transition énergétique du territoire ».

Top 3 des électriciens renouvelables en France

En France, TotalEnergies exploite plus de 740 actifs solaires, éoliens, hydroélectrique et de stockage d’énergie par batteries, pour une capacité brute installée d’environ 2,1 GW. En répondant aux besoins annuels en électricité de l’équivalent d’environ 2 millions de personnes, ce parc de production positionne TotalEnergies parmi le top 3 des électriciens renouvelables en France.

En tant qu’acteur intégré sur l’ensemble de la chaine de l’électricité, ces capacités de production nous permettent de délivrer une électricité garantie d’origine 100% renouvelable aux plus de 26 000 points de recharge pour véhicules électriques opéré par la Compagnie en France et de proposer des offres d’électricité plus durables répondant aux attentes de décarbonation de nos 4,2 millions de clients particuliers et professionnels en électricité.