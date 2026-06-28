VSB France et le Campus des MÃ©tiers et Qualifications dâ€™Excellence Habitat : dÃ©velopper les compÃ©tences de demain

VSB France et le Campus des MÃ©tiers et Qualifications dâ€™Excellence Habitat, Ã‰nergies Renouvelables et Ã‰co-construction officialisent leur partenariat dans le cadre du projet Â« PIA 3 â€“ CMQE HEREC Territoire dâ€™innovation pÃ©dagogique Â». En rejoignant le Campus en tant que membre associÃ©, cette collaboration vise Ã accompagner lâ€™Ã©mergence des compÃ©tences nÃ©cessaires au dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables et Ã prÃ©parer les talents qui faÃ§onneront le mix Ã©nergÃ©tique de demain.

Le changement climatique et la transition Ã©nergÃ©tique nÃ©cessitent des innovations aussi bien dans la production dâ€™Ã©nergies renouvelables, que dans la construction et lâ€™habitat pour crÃ©er des bÃ¢timents plus rÃ©silients et plus durables. La formation doit intÃ©grer ces nouvelles demandes et contribuer au besoin croissant de professionnels qualifiÃ©s.

VSB France est dâ€™ailleurs labÃ©lisÃ©e Great Place to Work

Face Ã ces enjeux, depuis 10 ans maintenant, le Campus des MÃ©tiers et des Qualifications dâ€™Excellence (CMQE) Habitat, Ã‰nergies Renouvelables et Ã‰coconstruction dÃ©veloppe, des formations tous niveaux et tous statuts dans des filiÃ¨res dâ€™avenir. Pour sa part, et fort de ses 25 ans dâ€™existence et de son rayonnement national, VSB France a su dÃ©velopper un vÃ©ritable savoir-faire sur toute la chaÃ®ne de valeur, du dÃ©veloppement Ã lâ€™exploitation en passant par la construction, sur deux Ã©nergies renouvelables majeures : lâ€™Ã©olien et le photovoltaÃ¯que. VSB France a Ã©galement eu Ã cÅ“ur depuis sa crÃ©ation de proposer Ã ses collaborateurs un environnement de travail accueillant, motivant et permettant dâ€™Ã©voluer rapidement. Attractive et reconnue comme telle, VSB France est dâ€™ailleurs labÃ©lisÃ©e Great Place to Work depuis de nombreuses annÃ©es. Â« VSB France est trÃ¨s impliquÃ©e en matiÃ¨re de qualitÃ© de vie au travail, de valorisation des compÃ©tences et de formation Â» explique Jordane Nogarede, Directrice des Ressources Humaines de VSB France. Â«Â En parallÃ¨le nous Å“uvrons Ã la transition Ã©nergÃ©tique tous les jours, il Ã©tait donc normal pour nous de rejoindre le CMQE afin dâ€™aller plus loin en matiÃ¨re de formation, de valoriser nos expertises, et contribuer ainsi au rayonnement de la rÃ©gion qui ambitionne de devenir la premiÃ¨re rÃ©gion Ã Ã©nergie positive dâ€™Europe Â»

Accueil des lycÃ©ens

Le projet du CMQE HEREC portÃ© par le LycÃ©e Dhuoda Ã NÃ®mes, situÃ© Ã quelques centaines de mÃ¨tres du siÃ¨ge social de VSB et laurÃ©at de lâ€™appel Ã projets du Programme dâ€™investissement dâ€™avenir (PIA 3) Â« Territoires dâ€™innovation Â», visant Ã dÃ©velopper et amÃ©liorer lâ€™offre de formation du campus. Il permet de renforcer les compÃ©tences des apprenants en dÃ©veloppant de nouveaux modules de formation et en investissant dans des plateformes de formations innovantes pour le bÃ¢timent durable et les Ã©nergies renouvelables.

Lâ€™engagement de VSB France se matÃ©rialise par un soutien financier et de nombreuses actions concrÃ¨tes mises en place tout au long de lâ€™annÃ©e. En mars dernier, les Ã©quipes VSB France sont ainsi intervenues dans les locaux du campus accompagnÃ©es des Ã©quipes France Travail afin de prÃ©senter leurs diffÃ©rents mÃ©tiers et ont accueilli lundi 22 juin dernier des lycÃ©ens afin lÃ aussi de prÃ©senter lâ€™entreprise, ses mÃ©tiers et ses savoir-faire aux talents de demain. Â« Le CMQE HEREC constitue un vÃ©ritable trait dâ€™union entre les acteurs de la formation, de la recherche et les entreprises Â», explique ValÃ©rie Poplin, Directrice OpÃ©rationnelle du Campus des MÃ©tiers et des Qualifications dâ€™Excellence HEREC. Â« En rejoignant cette dynamique, VSB France contribuera au dÃ©veloppement des compÃ©tences, Ã lâ€™attractivitÃ© des mÃ©tiers des Ã©nergies renouvelables et au partage dâ€™expertises, afin dâ€™accompagner durablement les besoins de la filiÃ¨re et les ambitions du territoire. Â»

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TÃ©moignages de jeunes apprenants

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Â« Jâ€™ai beaucoup apprÃ©ciÃ© la bonne entente entre les Ã©quipes et lâ€™environnement de travail. La prÃ©sentation des diffÃ©rents parcours mâ€™a montrÃ© quâ€™il existe plusieurs voies pour travailler dans les Ã©nergies renouvelables. Jâ€™ai aussi trouvÃ© les locaux trÃ¨s beaux. DÃ©couvrir la rÃ©partition des rÃ´les, le travail en Ã©quipe et la conception des plans mâ€™a permis de mieux comprendre les mÃ©tiers du secteur. Â» Eva, 16 ans

Â« Cette visite mâ€™a permis de comprendre comment fonctionne une entreprise et le rÃ´le de chacun. Jâ€™ai appris comment les diffÃ©rents projets sont mis en place et dÃ©couvert les nombreux acteurs des Ã©nergies renouvelables. Cette expÃ©rience a renforcÃ© mon envie de travailler plus tard dans lâ€™informatique et la cybersÃ©curitÃ©. Â» MathÃ©o, 15 ans