Ã€ Caudecoste (47), Altarea Energies Renouvelables a dÃ©marrÃ© les travaux de sa premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que au sol

Cette première centrale au sol marque une nouvelle étape dans le développement d’Altarea Energies Renouvelables déjà solidement implanté dans le paysage du secteur.

Depuis 2023, Altarea Energies Renouvelables déploie une stratégie ambitieuse pour accompagner les transitions énergétiques des territoires, à travers cinq typologies de projets : toitures photovoltaïques, ombrières de parking, centrales photovoltaïques au sol, agrivoltaïsme et hangars agricoles. Avec 500 centrales photovoltaïques en exploitation, représentant 80 mégawatt-crête (ou MWc) installés et 800 MWc de projets sécurisés en développement, Altarea Energies Renouvelables s’impose comme un acteur significatif.

Valoriser les territoires et créer des revenus durables

Avec une puissance prévue de 7 MWc, cette première centrale au sol comptera environ 11 500 panneaux solaires installés sur un terrain de 6,6 hectares situé au lieu-dit Beauregard, sur la commune de Caudecoste, dans le Lot-et-Garonne. En plus de produire l’équivalent de la consommation électrique de 1550 foyers par an, elle permet d’éviter l’émission de 113 tonnes de CO 2 par an. La centrale de Caudecoste représente une double opportunité : valoriser des terres auparavant inexploitées et apporter à la commune un revenu complémentaire à hauteur d’environ 10 000 euros par an. Les travaux ont débuté en mars 2025 et devraient s’achever d’ici à l’automne, avec un raccordement électrique et une mise en service prévue fin 2025.

Concilier performance, respect et engagement environnemental

Ce parc sera également exemplaire par sa gestion écologique : son entretien sera assuré par éco-pâturage (ovins), garantissant une préservation de la biodiversité locale. « L’ambition d’Altarea Energies Renouvelables est claire : contribuer concrètement à la transition énergétique, avec des projets qui créent durablement de la valeur pour les territoires, souligne Nicolas Deuzé, directeur Nouvelles Activités chez Altarea. Ce premier parc photovoltaïque au sol à Caudecoste est une étape supplémentaire qui illustre notre volonté d’ancrer durablement notre action dans la transition énergétique, tout en conciliant performance, respect et engagement environnemental. »