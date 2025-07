Amarenco fait Ã©voluer sa gouvernance : Alain Desvigne devient PrÃ©sident et FrÃ©dÃ©ric Maenhaut est nommÃ© DG

Dans un contexte de transformation profonde du modèle énergétique européen et fort de sa feuille de route dévoilée en septembre 2024, Amarenco adapte sa gouvernance afin de soutenir pleinement ses ambitions de croissance durable et de régénération.

Afin de répondre aux besoins croissants de l’ensemble de ses parties prenantes — internes comme externes — de poursuivre la transition d’une gouvernance portée par ses co-fondateurs vers une approche plus structurelle et collaborative, reposant sur son équipe de management et impliquant plus largement l’ensemble de ses collaborateurs, et d’accompagner son ambition d’accélérer sa trajectoire régénérative, Amarenco annonce une nouvelle gouvernance exécutive :

Alain Desvigne, co-fondateur et Directeur depuis sept années consécutives, devient Président. Il se concentrera sur la gestion des relations avec ses co-actionnaires financiers et l’ensemble des parties prenantes externes — en particulier les partenariats stratégiques clés pour l’avenir de l’entreprise —, la définition et l’évolution de la stratégie, ainsi que la mise en œuvre de l’agenda régénératif d’Amarenco.

« C’est une étape majeure dans la vie de l’entreprise que de pouvoir transmettre la responsabilité de l’exécution à mon bras droit actuel. Frédéric est un leader reconnu dans le secteur des énergies renouvelables, animé par un socle de valeurs en profonde résonance avec celles d’Amarenco. Il réunit toutes les qualités humaines et professionnelles nécessaires pour porter l’exécution du plan 2026–2030 que nous avons conçu ensemble ». Alain Desvigne, Président d’Amarenco

Frédéric Maenhaut, Directeur Général Délégué depuis plus d’un an, est nommé Directeur Général. Après avoir contribué au développement du portefeuille, à la définition du plan stratégique 2026-2030 et à la structuration opérationnelle, il prend la direction générale de l’ensemble du groupe ; à ce titre, il est en charge de l’ensemble des opérations et pilotera notamment l’opérationnalisation de la stratégie pour délivrer la vision 2030.

« Aux côtés d’Alain et de toute l’équipe, j’ai à cœur de porter notre proposition de valeur unique — centrée sur la flexibilité et la régénération — vers de nouveaux sommets. Poussé par une conviction profonde et une énergie contagieuse, je suis impatient de concrétiser notre feuille de route ambitieuse avec nos talents, engagés dans chacun de nos cinq pays » Frédéric Maenhaut, Directeur Général d’Amarenco.

Amarenco déploie un portefeuille de 4 GW répartis à différents stades du cycle de vie des projets, couvrant ses cinq zones géographiques en Europe (France, Espagne, Portugal, Irlande et Autriche). Elle dispose actuellement de 650 MW de capacité installée, 600 MW en cours ou en démarrage de construction, ainsi que 2,9 GW de projets en développement avancé. Elle prévoit d’atteindre 1 GW de capacité installée dans les six prochains mois, 1,6 GW d’ici 18 mois, et vise la conversion de la majorité de son pipeline afin d’atteindre 2,7 GW d’ici 2030, puis 25 GW à l’horizon 2050. Ce développement s’inscrit dans un modèle « régénératif », combinant production solaire, stockage d’énergie et restauration des écosystèmes sur plus de 500 hectares.