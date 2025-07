Missillac mise sur un assainissement plus vert grÃ¢ce aux solutions solaires OKWIND

OKWIND vient de mettre en service un tracker solaire de nouvelle génération sur la station d’épuration de Missillac (Loire-Atlantique), en partenariat avec SUEZ et la Communauté de Communes de Pont-Château – Saint-Gildas-des-Bois. OKWIND participe à la production d’énergie verte à l’échelle locale, au service de l’utile, de la résilience et de la souveraineté territoriale.

Le dispositif OKWIND de 22,8 kWc permet à la station de traitement des eaux usées d’atteindre une autonomie énergétique de 33 %, tout en réduisant significativement son empreinte carbone. Grâce à son système de double orientation, le tracker suit la trajectoire du soleil tout au long de la journée, maximisant la production d’énergie solaire et favorisant une autoconsommation de plus de 70 %.

Une solution intelligente au service de la performance énergétique

Connecté à un système de supervision en temps réel, le tracker OKWIND pilote les équipements les plus énergivores de la station – notamment les aérateurs du bassin d’aération – afin d’optimiser leur fonctionnement durant les heures de forte production solaire. Cette régulation intelligente permet non seulement de limiter les consommations sur le réseau, mais aussi d’assurer une continuité de service plus respectueuse de l’environnement. 2

Un engagement concret pour une énergie bas carbone

Avec une empreinte carbone de seulement 24g CO₂e/kWh produit, soit la plus faible du marché photovoltaïque français selon les données ADEME, le tracker OKWIND s’impose comme une solution de référence pour les installations publiques soucieuses de leur impact environnemental. « Ce projet incarne pleinement notre mission : accompagner les territoires dans leur transition énergétique grâce à des solutions innovantes et durables. Nous sommes fiers que notre technologie contribue concrètement à la réduction de l’empreinte carbone de la station de Missillac, en parfaite cohérence avec les objectifs du PCAET », confie Louis Maurice, Président-Fondateur du Groupe OKWIND.