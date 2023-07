93 % des investissements dâ€™Iberdrola allouÃ©s aux rÃ©seaux et aux Ã©nergies renouvelables

Les investissements mondiaux d’Iberdrola ont augmenté de 8 % au cours des 12 derniers mois, pour atteindre 10,54 milliards d’euros. 93 % des investissements ont été alloués aux réseaux et aux énergies renouvelables. Le bénéfice net augmente de 21 % pour atteindre 2,52 milliards d’euros (+28 % si l’on exclut les impacts fiscaux sans incidence sur la trésorerie du dernier trimestre).

L’EBITDA atteint 7,56 milliards d’euros, soit une augmentation de 17 %. Cela est possible grâce aux bonnes performances au sein de l’UE, liées à la normalisation de la production et des tarifs des énergies renouvelables après la situation exceptionnelle de l’année dernière et du Royaume-Uni, y compris le redressement des déficits de la distribution de l’année dernière.

Perspectives d’une deuxième augmentation au cours de l’exercice 2023

L’entreprise prévoit désormais une croissance élevée à un chiffre du bénéfice net (hors gains de capital supplémentaires liés à la rotation des actifs) grâce à de bons résultats commerciaux enregistrés au second semestre. Ces derniers sont stimulés par de nouveaux investissements ainsi que de nouvelles capacités dans le domaine des énergies renouvelables, des prévisions de production positives et de nouveaux cas tarifaires aux États-Unis et au Brésil.

Solidité financière

Le flux de trésorerie opérationnel atteint 5,73 milliards d’euros au premier semestre 2023 (+21 % si l’on exclut le remboursement exceptionnel de la taxe sur l’hydroélectricité en Espagne en 2022). Progression positive des ratios financiers, avec une amélioration de 20 points de base du ratio flux de trésorerie opérationnel/dette nette ajustée passant à 24,9 %. Les liquidités atteignent 20,3 milliards d’euros après l’obtention de 3,4 milliards d’euros de nouveaux financements verts au premier semestre 2023.

Exécution du plan stratégique

Plan de rotation des actifs de 7,5 milliards d’euros pour la période 2023 – 2025 achevé : Contrat de vente et d’achat pour vendre près de 60 % des activités d’Iberdrola au Mexique pour 6 milliards de dollars conclu en juin 2023 et nouvelles alliances de co-investissement avec des partenaires de premier plan.

Énergies renouvelables : 2 565 mégawatts (MW) de nouvelles capacités ont été installés au cours des 12 derniers mois, pour atteindre 41 250 MW. En outre, 7 100 MW de nouvelles capacités renouvelables sont en construction dans le monde. Cela représente un investissement total de 12 milliards d’euros. 3 000 MW sont liés à l’éolien en mer, avec des coûts d’exploitation des fonds marins nuls grâce au statut de pionnier d’Iberdrola.

Réseaux : La base d’actifs mondiale a augmenté de 10 % au cours de l’année écoulée pour atteindre 40 milliards d’euros. Les investissements du premier semestre ont augmenté de 24 % pour atteindre 3,1 milliards d’euros, stimulant la croissance au sein de toutes les zones géographiques.

En 2023, Iberdrola vend au total 135 térawattheures (TWh) d’électricité par an :

70 % via des mécanismes régulés et aux clients industriels, avec des contrats d’une durée moyenne de 12 ans, et 30 % aux particuliers (avec des contrats d’une durée moyenne de deux à trois ans). Les nouveaux PPA conclus au premier semestre 2023 comprennent un accord européen multimarchés avec Vodafone pour plus de 410 GWh par an. Positionnement optimal en prévision de la réforme du marché de l’électricité de l’UE, basée sur un marché plus développé et des contrats à plus long terme.

« 41 250 MW de capacité d’énergie renouvelable installée »

Ignacio Galán, directeur exécutif d’Iberdrola, s’est exprimé à propos de ces résultats : « Nous poursuivons l’accélération de l’exécution de notre plan stratégique, avec des investissements de plus de 10,5 milliards d’euros au cours des 12 derniers mois, pour atteindre une base d’actifs de réseaux de 40 milliards d’euros et 41 250 MW de capacité d’énergie renouvelable installée.

Ces résultats confirment notre capacité à exécuter nos plans plus rapidement que prévu, malgré la difficulté du contexte macroéconomique actuel. En d’autres termes, d’ici la fin de l’année, nous prévoyons une croissance élevée à un chiffre du bénéfice net, en excluant les plus-values supplémentaires liées à la rotation des actifs ».