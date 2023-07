Prosolia Energy : accord dâ€™investissement de 255 millions dâ€™â‚¬ avec EIG Partner avec un objectif de 2 GW de renouvelables en 2026

Prosolia Energy signe un accord d’investissement avec EIG Partners pour assurer sa transformation en producteur indépendant d’électricité renouvelable. Les fonds apportés permettront de déployer un portefeuille d’actifs renouvelables de plus de 2 GW.

Prosolia Energy, producteur européen d’énergie verte et acteur majeur des énergies renouvelables depuis 20 ans en Europe (Espagne, au Portugal, en France, et en Italie), a signé un accord d’investissement d’un montant maximum de 255 millions d’euros avec EIG Partners, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures. Cet accord permettra au groupe d’accélérer sa croissance en tant que producteur indépendant d’électricité (IPP) sur le marché européen des énergies renouvelables. Cet accord stratégique illustre le succès de Prosolia en tant que développeur, constructeur et opérateur d’installations photovoltaïques à grande échelle (utility-scale) et Génération Distribuée (d’autoconsommation industrielle). Walid Mouawad, directeur général d’EIG, a déclaré : « Nous sommes ravis d’injecter davantage de capitaux dans les énergies renouvelables européennes et de soutenir une équipe de gestion chevronnée avec une longue expérience dans le secteur. Forte de son expertise dans la production d’énergie décentralisée, Prosolia dispose d’atouts uniques et EIG se réjouit d’aider l’entreprise à devenir un développeur et un IPP paneuropéen de premier plan ».

Accélérer la décarbonation du modèle énergétique de nos clients industriels

Cet accord a été conclu avec la société mère du groupe Prosolia et lesdits fonds pourront être utilisés pour financer les projets développés sur ses marchés actuels, à savoir l’Espagne, le Portugal, la France et l’Italie ainsi que pour entrer sur de nouveaux marchés, tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne ou le Benelux. D’un point de vue global, le soutien financier d’EIG aidera Prosolia Energy à réaliser son objectif d’atteindre 2GW de capacité en exploitation avant fin 2026. Outre le développement de son portefeuille solaire photovoltaïque, Prosolia entend promouvoir des nouvelles technologies dans le secteur de l’énergie pour favoriser la transformation du modèle industrielle européen à forte intensité carbone tout en assurant sa compétitivité. « Cet accord nous donne un élan définitif pour devenir un IPP de référence sur le marché européen et nous aidera à accélérer la décarbonation du modèle énergétique de nos clients industriels sur le continent » souligne Javier Martínez, PDG de Prosolia Energy. Et d’ajouter : « C’est aussi un signe clair de la confiance du marché dans le travail que nous avons accompli dans le secteur, en tant que pionniers de l’énergie propre et décentralisée en Europe, depuis plus de 20 ans ».