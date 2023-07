Rendez-vous des dirigeants EnR d’Occitanie le jeudi 31 aoÃ»t prochain Ã  Montpellier

L’agence AD’OCC, Cemater, le Pôle Derbi, France Énergie Éolienne, le Pôle Mer Méditerranée et Wind’Occ s’associent pour proposer un événement d’échanges et de rencontres entre les acteurs référencés auprès de ces six structures le jeudi 31 août 2023, de 16h à 21h à l’Espace Capdeville de Montpellier. 3 tables rondes sur les thématiques seront organisées suivies d’un cocktail networking :

- L’origine des EnR en Occitanie : témoignages des pionniers du territoire

- La dynamique des EnR en Occitanie : retour d’expérience des différentes filières

- Comment le territoire occitan se mobilise ?

Les intervenants au programme

Après une introduction par Michel Gioria, délégué général de France Energie Eolienne, la première table ronde sera dédiée à l’origine des EnR en Occitanie autour des pionniers du territoire que sont Jérôme Billeray, directeur général du groupe Qair, Jean-Michel Germa, président de Soper et André Joffre, fondateur de Tecsol et président du pôle DERBI. La deuxième table ronde aura pour thème la dynamique des EnR en Occitanie autour de retours d’expérience des différentes filières avec Bruno Bouteille PDG de Sirea, François Daumard, PDG de Valeco-EnBW, Marion Maillard, deputy general manager 8.2 et Charles-Cyril Smadja, gérant Arema Energies. La dernière table ronde sera l’occasion d’un focus sur la mobilisation des territoires avec Agnès Langevine, vice présidente région Occitanie, Isabelle Touzard, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole et Jean-François Soto vice-président de la communauté de communes Vallée de l’Hérault. Catherine Pommier, directrice opérationnelle innovation & expertise filières et Bertrand Badel, délégué régional Occitanie France Energie Eolienne assureront en conclusion une synthèse de ce qui aura été dit au cours de cette riche après-midi de débats et de partage d’idées. Avant l’incontournable cocktail dinatoire !

live.eventtia.com/fr/rdvdesdirigrantsmontpellier/Inscriptions