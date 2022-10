GoodWe classÃ© parmi les 3 premiers fournisseurs mondiaux d’onduleurs hybrides par Wood Mackenzi

GoodWe a été listé par Wood Mackenzie, le leader mondial de la recherche énergétique, comme l’un des trois premiers fournisseurs d’onduleurs hybrides en 2021, avec une part de marché mondiale d’environ 13 %. Depuis sa création en 2010, GoodWe n’a cessé de se concentrer sur les onduleurs photovoltaïques et les solutions de stockage d’énergie, se forgeant ainsi une position compétitive dans le secteur.de quoi prendre un temps d’avance !

Malgré la pandémie et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui s’en sont suivies, ainsi que la hausse des prix des matières premières ces dernières années, GoodWe a continué à investir dans la recherche et le développement (environ 8 % de son chiffre d’affaires) et a lancé sur le marché une grande variété d’onduleurs de haute qualité et abordables pour le stockage de l’énergie. Ceux-ci comprennent des solutions monophasées et triphasées, à haute tension et à basse tension, couplées en courant continu et couplées en courant alternatif pour la mise à niveau. En outre, les produits de l’entreprise sont dotés d’une série de caractéristiques impressionnantes qui en font des options privilégiées sur le marché. Par exemple, tous les produits de stockage GoodWe sont équipés d’une alimentation sans coupure (UPS) unique en son genre, qui permet de passer automatiquement en mode de sauvegarde en moins de 10 ms, garantissant ainsi une alimentation électrique stable et fiable. Ce faisant, il prend également en charge une charge triphasée asymétrique à 100 % afin d’offrir une solution idéale pour les fluctuations de charge.

Numéro 1 mondial de la fourniture d’onduleurs hybrides pour les ménages en 2020

Grâce à ses antécédents en matière de fourniture de solutions de stockage d’énergie efficaces et fiables, GoodWe est déjà devenu un important fabricant mondial de solutions de stockage d’énergie et était, selon Wood Mackenzie, le numéro 1 mondial de la fourniture d’onduleurs hybrides pour les ménages en 2020. Il convient également de mentionner que GoodWe a reçu le titre de fabricant asiatique le plus efficace pendant deux années consécutives dans le cadre du test d’efficacité SPI de la Hochschule für Technik und Wirtschaft de Berlin et a remporté le prix TÜV Rheinland “All Quality Matters” pendant six années consécutives. Tous ces éléments sont les meilleures preuves des capacités de R&D de GoodWe et de la qualité générale de ses produits.

Innover sans cesse dans les technologies « net zero »

Le marché du stockage de l’énergie solaire a pris de l’importance ces dernières années en raison de son utilisation à grande échelle dans les installations en toiture, tant dans les bâtiments résidentiels que commerciaux et industriels. D’ici 2025, le marché mondial du “stockage solaire plus” atteindra 30 GWh, selon les prévisions d’InfoLink, l’une des principales sociétés de conseil au monde. Être actif dans une industrie aussi prometteuse signifie que davantage d’innovations sont nécessaires pour s’assurer que l’entreprise peut maintenir sa position extrêmement compétitive par rapport aux autres fournisseurs du secteur. GoodWe s’est donné pour mission d’explorer de manière proactive davantage de possibilités dans l’intérêt de ses clients. En juin de cette année, l’entreprise a lancé une solution EcoSmart Home à guichet unique pour répondre à l’évolution des besoins énergétiques à domicile. Le puissant onduleur hybride ES G2 récemment lancé est au cœur de cette solution. Le fait de figurer parmi les trois premiers fournisseurs mondiaux d’onduleurs hybrides est une reconnaissance des efforts collectifs de l’entreprise. GoodWe continuera à faire avancer l’avenir énergétique intelligent du monde en innovant dans les technologies « net zero », en sécurisant la chaîne d’approvisionnement, en proposant des services avant et après-vente sophistiqués dans le monde entier et en fournissant une énergie propre et efficace pour tous.