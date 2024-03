Baudelet Environnement annonce la création du Groupe Baudelet, change d’échelle et se lance avec enthousiasme dans le photovoltaïque

Spécialisé depuis près de 60 ans dans le traitement et la valorisation des déchets, le fleuron régional, familial et indépendant Baudelet Environnement (59) vit un tournant dans son histoire. Porté depuis 2018 par Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier, troisième génération de dirigeants, Baudelet Environnement franchit en effet une nouvelle étape dans son développement et annonce la création du Groupe Baudelet. Composé de quatre Branches d’activités autonomes – Environnement, Energie, Commerce et Bien-être – et de sa propre identité visuelle, le groupe familial affirme sa stratégie de croissance et revendique son changement d’échelle. En opérant une diversification stratégique de ses activités à un moment charnière de son histoire, le groupe Baudelet souhaite pérenniser ses activités historiques, créer de nouvelles perspectives de développement pour offrir un avenir serein à l’ensemble de ses collaborateurs. Une transformation qui incarne les valeurs fondatrices du groupe : audace, performance, agilité et optimisme.

Se transformer pour répondre à un enjeu majeur : pérenniser l’avenir du groupe

Nommés à la direction générale du groupe Baudelet Environnement en 2018, Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier – petits enfants du fondateur, oeuvrent depuis leur prise de fonction, à préserver l’héritage familial et les valeurs qui caractérisent l’entreprise, tout en menant des réflexions stratégiques sur de potentiels nouveaux axes de croissance. Convaincus que la pérennité du groupe familial passera par sa capacité à s’adapter aux évolutions de notre monde, aux enjeux de notre société et à de nouveaux besoins qui en découleront, les 2 jeunes dirigeants ont lancé en 2023 une réflexion autour de la vision de l’entreprise à 2035. Dans cette logique de pérennité, c’est aussi la volonté pour Caroline et Jean-Baptiste de pouvoir transmettre tout ce qui a pu être construit par leur famille à leurs propres enfants.

« Des valeurs fortes : l’agilité et l’optimisme»

Portés par leurs appétences et expertises respectives ainsi que par la dynamique de diversification amorcée quelques années auparavant, Caroline et Jean Baptiste Poissonnier ont ainsi décidé, début 2024, d’ancrer leur stratégie de croissance dans une nouvelle identité et une nouvelle organisation. Ainsi, naît le Groupe Baudelet et ses 4 branches d’activité : Environnement, Commerce, Energie et Bien-être, avec un objectif : ouvrir de nouvelles voies de croissance, dont la performance ne sera plus simplement économique mais intégrera également l’exigence d’un impact positif sur tous leurs écosystèmes. “La création de ces 4 Branches s’inscrit pleinement dans notre volonté de transmission et du développement de nos activités, au service de tous. Cette stratégie s’appuie sur des valeurs fortes : l’agilité et l’optimisme, auxquelles notre vision 2035 a également ajouté la performance et l’audace” explique Jean-Baptiste Poissonnier, Directeur Général du groupe.

Association avec Kourbe – spécialisée dans le tiers-investissement des énergies renouvelables, principalement photovoltaïques

Lancé dans une stratégie d’élargissement de son offre depuis 2016, Baudelet Environnement n’a eu de cesse depuis d’étendre son panel de services et ses expertises pour répondre aux nouveaux enjeux du secteur, dont font notamment partie les REP (Responsabilités Élargies du Producteur). Dans cette dynamique, le groupe familial a fait l’acquisition de la société Gardet & De Bezenac, spécialisée dans le démantèlement naval et ferroviaire en Normandie et lancé de nombreux programmes d’investissements dans des installations de traitement et de valorisation, pour devenir un acteur majeur de la valorisation des déchets industriels ou du BTP au Grand Nord de Paris. Peu après leur prise de mandat, les deux dirigeants se sont questionnés sur la stratégie de croissance de leur groupe familial. “Poursuivre le développement de nos métiers historiques sur le territoire national, ou diversifier nos activités dans des métiers qui font sens pour nous : la planète et les hommes. C’est cette deuxième voie que nous avons choisie car elle répondait à la fois à nos personnalités, nos convictions et à nos principaux enjeux.” relate Caroline Poissonnier, Directrice Générale du groupe. C’est ainsi que le groupe a étonné en annonçant la création d’un complexe sportif sur la friche industrielle de la Cristallerie d’Arc à Blaringhem ou en investissant dans le champ des énergies renouvelables en s’associant dès sa création, à la société Kourbe – spécialisée dans le tiers-investissement des énergies renouvelables, principalement photovoltaïques.

Un acteur majeur de la transition écologique et énergétique

L’entreprise familiale souhaite aujourd’hui clarifier sa stratégie, ancrer ses ambitions, au travers de la création du Groupe Baudelet et, avec, comme première matérialisation concrète, celle de ses quatre branches d’activité.

Les branches Environnement et Énergie ont vocation à positionner le groupe Baudelet comme un acteur majeur de la transition écologique et énergétique, dans la continuité de la vision initiée par Jean Baudelet et poursuivie ces 3 dernières décennies par Bernard & Catherine Poissonnier. « Nous avons la conviction que l’alignement avec ses valeurs et ses envies profondes, la recherche d’une nouvelle forme de vitalité et d’une quête d’équilibre sont les clés pour vivre une vie plus confiante et par rebond, une société plus sereine. Nous voulons donc contribuer à l’éveil des consciences et favoriser la mise en mouvement des individus.” précise Caroline Poissonnier. Chaque société composant les différentes branches gardera bien son identité visuelle propre, tout en revendiquant son appartenance au groupe.