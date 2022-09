MyLight Systems lance le module quartz 425Wc pour encore plus de production solaire sur les toitures !

Équiper tous les bâtiments en panneaux photovoltaïques pour déployer le maximum d’énergie verte et locale, est le cœur de mission affirmé par le fabricant et fournisseur d’énergie MyLight Systems. Le potentiel est immense, pour autant les toits ont un espace limité.La solution : des capteurs toujours plus efficients !

Avec l’électrification croissante des usages, le défi du spécialiste de l’autoconsommation solaire est de proposer des produits plus puissants, tout en conservant des dimensions compactes pour les toitures. Moteur d’innovation de la Greentech française, MyLight Systems enrichit sa gamme premium avec le nouveau Quartz bifacial 425 Wc, panneau solaire avec des cellules de technologie type N pour plus de puissance à surface égale.

Histoire de la technologie de Type N

En 1954, la première cellule solaire inventée par les laboratoires Bell était de type N. De nombreuses recherches ont ensuite été engagées dans les années 60 afin de répondre aux besoins de l’aérospatial. La cellule de type P fut ainsi créée pour mieux résister aux radiations spatiales. L’émergence de cette technologie a accéléré son déploiement sur tous les marchés du photovoltaïques à travers le monde. La technologie de type N, répondant largement aux besoins “terriens”, fait son retour sur le marché. Ces cellules utilisent le phosphore au lieu du bore, cela leur permettant d’être immunisées contre les défauts du bore-oxygène qui entraînent une diminution de l’efficacité et de la pureté sur les cellules de type P. Elles sont également plus efficaces car non affectées par la dégradation induite par la lumière (LID). Plus puissante et plus stable, la cellule de Type N offre donc un meilleur rendement surfacique qui permet à l’utilisateur d’optimiser le coût de son installation. Grâce à cette technologie, le nouveau module Quartz atteint une puissance de sortie de 425 Wc, une efficacité de 21,43 %, et devient ainsi le panneau le plus puissant du catalogue de MyLight Systems. Il s’adapte parfaitement à tous types de configuration résidentielle et tertiaire, en toiture ou au sol avec ses dimensions compactes de 1,72 m de haut par 1,13 m de large.

Bi-verres et bifaciales : des technologies qui ont fait leurs preuves

MyLight Systems fait le choix d’intégrer la technologie de Type N à ses modules premiums bi-verres et bifaciaux, dans la gamme Quartz. Les cellules encapsulées de chaque côté, par deux couches de verre d’épaisseur identique, sont mieux protégées ; ce qui rend le module plus résistant et robuste quelles que soient les conditions. Afin d’augmenter davantage les performances, cette gamme est également bifaciale. Les électrons sont captés de chaque côté du module grâce à l’énergie générée par l’avant, et celle réfléchie par l’arrière. Ces gains de production peuvent atteindre 30 % de plus selon l’albédo, la capacité de réflexion de la lumière et la configuration de l’installation (type de pose, orientation). Ces atouts éprouvés permettent à MyLight Systems de proposer des garanties de produit et de performance de 30 ans pour la gamme Quartz. Le Quartz bifacial 425 Wc connaîtra une dégradation annuelle de seulement 0,39 % par an après la première année, pour atteindre une performance d’encore 87,4 % à 30 ans.

Product Innovation : des équipes au rendez-vous des enjeux de demain

Le pôle Recherche et Développement de MyLight Systems se transforme pour devenir un pôle Product Innovation. À l’écoute constante de son marché et de ses utilisateurs, cette équipe de 45 collaborateurs travaille à proposer des produits répondant aux enjeux de la transition énergétique. La demande croissante d’équipements électriques (pompes à chaleur, climatisation, véhicules électriques…) en remplacement d’équipements thermiques, fait croître les besoins en électricité des ménages. En proposant ce module plus puissant, MyLight Systems accompagne son public à produire l’électricité dont il a besoin. Associé à un système de gestion d’énergie et à une batterie virtuelle MySmartBattery, l’utilisateur dispose d’une solution complète pour produire, optimiser et consommer une énergie 100 % verte.