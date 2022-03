Record : Lendopolis collecte 2,3 millions dâ€™euros pour la centrale solaire de Pargny-sur-Saulx dÃ©veloppÃ©e par Urbasolar

Lendopolis, plateforme d’investissement participatif, permettant aux entreprises de se financer auprès des particuliers, du Groupe KissKissBankBank & Co et filiale à 100% de La Banque Postale, permet aux citoyens de participer de façon active au développement de projets d’énergies renouvelables près de chez eux. Dans ce cadre, la plateforme vient de clôturer une collecte record de 2,3 millions d’euros, pour le financement d’une centrale solaire située à Pargny-sur-Saulx (51) développée par URBASOLAR. Attention : record !

Il s’agit du plus important montant collecté localement pour un financement participatif, toutes plateformes confondues. Lancée en novembre 2021, la collecte s’est terminée le 4 mars 2022. 2 338 000 € étaient recherchés, exclusivement auprès des résidents de la Marne (51) et des départements limitrophes : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Haute-Marne (52), Meuse (55) et Seine-et-Marne (77). La rentabilité attendue de l’opération, réalisée sous forme d’action, est de 5% par an, pour une durée de 4 ans. La plus-value et le capital seront versés au terme.

Un financement pour la construction de la centrale solaire de Pargny-sur-Saulx

Cette levée de fonds finance la construction de la centrale solaire portée par URBASOLAR. Implanté sur la commune de Pargny-sur-Saulx dans la Marne (51), ce projet d’une puissance de 26,3 MWc est lauréat de la sixième tranche des appels d’offres CRE4 « centrales sol ». Il devrait produire localement 28 300 MWh d’électricité verte soit l’équivalent de 6 300 foyers alimentés par an mais également éviter l’émission de 850 tonnes de CO2 chaque année. Cette levée de fonds offrait l’opportunité aux citoyens de participer à la transition énergétique de leur territoire. Les riverains ont ainsi eu la possibilité de contribuer au développement du projet et de bénéficier d’une partie de ses retombées économiques. Localisée sur le territoire de la commune de Pargny-sur-Saulx, la centrale solaire permet la réhabilitation d’une ancienne carrière d’extraction d’argile, ainsi que des terrains de l’usine de fabrication de tuiles attenante, après la cessation des activités et la déconstruction des bâtiments. Particulièrement intégrée dans son environnement grâce à une insertion paysagère optimisée, un soin particulier a été apporté pour assurer le maintien écologique des milieux naturels sur le site. Le projet fera par ailleurs l’objet d’un suivi écologique pendant 30 ans.

Un placement responsable qui donne du sens à l’épargne

Grâce à un montant minimum de 20 euros, tous les investisseurs – quel que soit leur niveau de revenu – peuvent participer au financement des projets proposés sur la plateforme, tout en faisant fructifier leur épargne. En échange, pour tous les projets présentés sur Lendopolis, les investisseurs perçoivent une rémunération comprise entre 4 et 6 % annuels bruts, avec une durée moyenne d’investissement de 4 ans. Un moyen de s’approprier les enjeux de la transition énergétique tout en investissant directement dans l’économie réelle à travers des placements responsables présentant des profils de risque modérés et un rendement attractif. Cette offre d’épargne responsable illustre les engagements en faveur d’une finance durable de La Banque Poste dont l’ensemble des fonds proposés aux clients est désormais 100% ISR (Investissements Socialement Responsables).