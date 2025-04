TroisiÃ¨me Ã©dition de la Coupe du potager des Hauts-de-France : les mains dans la terre, avec de l’Ã©nergie solaire !

La Région Hauts-de-France et Landestini ont organisé la troisième édition de la Coupe du potager des Hauts-de-France, un concours et une animation pédagogique sur l’alimentation saine et durable à destination des lycées et des structures jeunesse de la région. Une nouveauté pour cette édition : l’énergie solaire au service des potagers !

Cette année en effet, Landestini a introduit une nouveauté dans la Coupe du potager des Hauts-de-France, en partenariat avec POwR Group. Grâce à ce partenariat, le fonds Landestini a fait don de 30 kits de panneaux solaires en autoconsommation aux structures jeunesse et aux lycées participants. Cette initiative a permis de sensibiliser les jeunes à la transition énergétique en complément de la transition alimentaire, car une énergie propre et renouvelable va de pair avec une alimentation saine et durable.

Comme l’a souligné Sylvain Magnin, responsable développement de POwR Connect, lors de l’inauguration à Lomme, il est essentiel de donner aux jeunes les clés pour comprendre les liens entre alimentation et énergie. L’objectif était de montrer qu’il est aussi fondamental de savoir produire de la nourriture que de savoir lire, écrire et compter, tout en mettant en avant l’importance d’une production énergétique propre. Jean-Charles Drouvin, Directeur général de POwR Group, a ainsi rappelé l’engagement de son entreprise : « POwR Group participe à démocratiser l’énergie solaire depuis près de 15 ans. Avec Landestini, nous partageons la même volonté de sensibiliser les jeunes à la transition énergétique. Ensemble, nous formons et informons les nouvelles générations ! Cultivons notre potager solaire ! »