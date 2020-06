500 000 â‚¬ ouverts Ã  lâ€™investissement participatif pour des serres agrivoltaÃ¯ques dÃ©diÃ©es Ã  la culture du ginsen

Depuis le 9 juin, l’investissement en ligne sur les plateformes Enerfip et Tudigo pour le projet de Seysses Solagri qui comprend deux centrales sur serres photovoltaïques abritant l’une des seules productions de Ginseng en Europe est ouvert aux citoyens du territoire. Ils pourront placer leur épargne, à partir de 10 €, dans les serres photovoltaïques de Seysses. Détails !

Porté par Solveo Energie, l’AREC Occitanie (Agence Régionale Energie Climat Occitanie) et Midi Energy, fonds ENR de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées géré par sa filiale Midi 2i, le projet de Seysses Solagri. Ce modèle de production innovant sera géré par la société France Ginseng, responsable de l’exploitation agricole sous les ombrières. Localisés sur la commune de Seysses à proximité de Toulouse, dont l’un est implanté sur les terres de l’école d’ingénieurs de Purpan, ces deux projets présentent une puissance totale installée de 13 MWc et produiront annuellement 16 545 MWh* d’électricité, soit l’équivalent des besoins énergétiques totaux (éclairage, chauffage, déplacement…etc) de 2 384 personnes habitant en France. Ce sont donc 2 projets de forte puissance qui auront un impact extrêmement significatif sur leur territoire en termes de transition énergétique.

Un projet innovant à l’initiative de Solvéo Energie et de Yannick Jauzion (France Ginseng)

En 2010, des amis se réunissent afin d’imaginer une innovation pour le monde agricole et celui de la santé, ils envisagent de valoriser un savoir-faire agricole régional, en proposant de cultiver une plante médicinale rare et de haute qualité : le ginseng dont les racines sont largement utilisées dans le secteur de la santé et de la phytothérapie. La plante a besoin d’ombre pour se développer et est traditionnellement cultivé sous des toiles noires tendues par-dessus la culture pour bloquer les rayons du soleil mais qui laissent passer les précipitations. Chez France Ginseng, ce sont sous des ombrières photovoltaïques que les cultures se font, ce qui permet de maîtriser l’ombre mais aussi les apports d’eau, tout en produisant de l’électricité. L’installation agrivoltaïque de Seysses sera constituée de 18 070 panneaux solaires et celle de Purpan en comptera 18 122. Le coût de ces deux projets s’élève à 16 500 000 €. Véritable concept novateur et durable, la démarche est validée par FranceAgrimer, labellisée par le Pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest et soutenue par la Région Occitanie et l’Union Européenne. Yannick Jauzion, ancien international français de rugby mais aussi fils d’agriculteurs et ingénieur agricole de formation, insuffle à France Ginseng les valeurs qui lui correspondent et qui l’ont construit durant sa carrière. Président de France Ginseng, il propose de porter cette plante médicinale de qualité au plus près du consommateur à travers une marque propre : Jardins d’Occitanie.

Un investissement ouvert aux habitants du territoire

Ce projet est lauréat de l’appel d’offres national 4.3 de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), qui vise à soutenir le développement des énergies renouvelables sur le territoire français en encourageant les projets les plus compétitifs et les plus responsables en matière d’empreinte carbone. Afin d’associer les citoyens à la vie de ces projets, Solvéo Energie, qui développe, construit, finance et exploite ces installations photovoltaïques, a mis en place sur Enerfip et Tudigo un financement participatif permettant aux habitants du territoire d’investir une partie de leur épargne, à partir de 10€, dans ces projets qui contribuent à la transition énergétique. Le montant total à collecter pour ces 2 projets est de maximum 500 000 €. La collecte s’est ouverte le 9 juin 2020 sur les plateformes Enerfip et Tudigo. L’investissement est réservé aux habitants des départements d’implantation des projets ainsi que leurs départements limitrophes : la Haute-Garonne, l’Ariège, l’Aude, le Gers, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.