Lancement de la 4Ã¨me promotion de Â« Poseurs dâ€™Avenir Â», formation pour intÃ©grer la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que

Et si la crise du COVID-19 servait de catalyseur pour le développement de l’énergie solaire en France ? Les premiers signes sont en tout cas prometteurs avec des niveaux d’activité qui rattrapent voire dépassent ceux de début mars. Les particuliers comme les professionnels semblent de plus en plus désireux d’augmenter leur autonomie afin de parer à d’éventuelles ruptures d’approvisionnement énergétique.

Les entreprises de pose de panneaux photovoltaïques devraient donc échapper à la morosité économique qui frappe d’autres secteurs industriels. Plus spécifiquement en région Auvergne-Rhône-Alpes, les installateurs partenaires de l’initiative « Poseurs d’Avenir » maintiennent leurs besoins en termes de recrutement sur l’exercice 2020. C’est pourquoi BAO Formation, organisme de formation aux métiers du bâtiment, DualSun, fabricant français de panneaux solaires et ENGIE, acteur mondial de la transition énergétique, proposent depuis le 8 juin, et pour la seconde fois à 10 demandeurs d’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, leur formation innovante « Poseurs d’Avenir-Photovoltaïque ».

Cette formation, basée sur le geste professionnel, a pour but de donner les clés pour intégrer la filière d’avenir du photovoltaïque, qui répond aux enjeux actuels de la transition écologique. Son format de 400 h, sur les thématiques de la couverture, l’électricité, le photovoltaïque, les habilitations et qualifications associées (port du harnais, Quali PV Elec, Habilitation Electrique PV), réparti sur trois mois permet une acquisition de savoir-faire rapide et efficace du métier de poseur de panneaux photovoltaïques dans des conditions réelles, proposant ainsi à ses bénéficiaires les meilleures modalités d’apprentissage.

C’est après un bilan très positif en 2019, où 7 des 9 stagiaires formés ont trouvé un emploi à la sortie et 2 autres ont poursuivi une formation, que « Poseurs d’Avenir – Photovoltaïque » est renouvelée au Fort de Feyzin du 8 juin au 18 septembre 2020, grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Une équipe pédagogique aux compétences renforcées en couverture et photovoltaïque, un contenu toujours plus orienté photovoltaïque et de nouveaux matériaux font leur apparition, permettant ainsi de correspondre au mieux aux demandes des entreprises du secteur.