OFATE : ConfÃ©rence en ligne sur les centrales PV en fin de contrat dâ€™achat en France et en Allemagne

En tant que partenaire du salon Intersolar Europe dans le cadre de « The Smarter E Europe » (17-19 juin 2020), l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) avait prévu d’organiser le 18 juin 2020 un side event. Cette manifestation aura désormais lieu à la même date sous forme de conférence en ligne sur le sujet : « Centrales PV en fin de contrat d’achat en France et en Allemagne – poursuite d’exploitation, démantèlement et recyclage ».

Dans les deux pays, de plus en plus de centrales photovoltaïques arriveront à la fin de la période de soutien public à partir de 2020. D’ici fin 2025, environ 2 GW de capacité installée seront concernés en Allemagne. En France, les volumes seront initialement plus faibles. Cependant, entre 2028 et 2030, des volumes d’environ 1 GW par an de capacité installée sont à prévoir.

Outre une estimation des volumes et un aperçu des options pour les projets PV en fin de contrat d’achat, le thème du recyclage des centrales sera examiné plus en détail d’une perspective franco-allemande. La conférence en ligne vise à créer un dialogue entre acteurs industriels, scientifiques et institutionnels de la filière photovoltaïque. Elle se déroulera entièrement en ligne, avec traduction simultanée en français et en allemand. La participation est gratuite.

