5 bonnes raisons de venir Ã  la rencontre de VOLTANEO au salon BePOSITIVE du 21 au 23 mars Ã  Lyon

À l’heure du défi climatique, les filières de l’énergie et du bâtiment vivent une révolution. La sobriété énergétique et l’innovation sont au cœur de la trajectoire pour une gestion optimisée et responsable des énergies. Dans ce contexte en évolution rapide, les besoins d’échanges, de connaissance et de formation s’intensifient. C’est pourquoi VOLTANEO, distributeur français de solutions photovoltaïques sera présent au salon BePOSITIVE à Lyon les 21, 22 et 23 mars prochain.

Et sin l’on évoquait les 5 bonnes raisons de passer voir les équipes Voltaneo à Be Positive !

Des produits de qualité

Avec une offre haut de gamme, VOLTANEO achète et revend des pro­duits en provenance des plus grands fournisseurs français, allemands et asia­tiques. Les visiteurs pourront découvrir sur le stand VOLTANEO les nouveaux P6 375 AC de chez SUNPOWER (successeur au P3 AC), les nouvelles batteries ENPHASE, tout les gammes onduleurs HUWAEI – SUNGROW – GOODWE – SMA – KOSTAL ainsi que les nouveaux modules TOP CON de DMEGC.

Des conseils d’experts

Dotée de ressources internes expertes dans le domaine, VOLTANEO conseille et informe ses partenaires dans l’ensemble des phases de la transition énergétique :de la définition des meilleurs solutions techniques jusqu’à la livraison en temps et en heure des produits sur chantier.

Des échanges privilégiés

Plusieurs temps forts marqueront le salon.Rendez-vous dès mardi après-midi avec SMA. Puis mercredi matin avec SOLAREDGE, le midi avec VOLTEC et avec SUNPOWER l’après-midi. Enfin, rendez-vous avec ENPHASE le jeudi midi.

Une équipe dynamique et conviviale

Entreprise à taille humaine situé à Clermont-Ferrand, VOLTANEO offre à ses collaborateurs de l’autonomie, de la polyvalence et des défis permanents en surfant sur un marché ultra-porteur. Toute l’équipe commerciale sera heu­reuse de se présenter et de vous ac­cueillir sur le stand.

Une solution digitale adaptée

Grâce à son webshop VOLTANEO dis­pose d’une plateforme de commande en ligne à destination des profession­nels du photovoltaïque. Elle permet de consulter les différents produits propo­sés, leurs prix et leurs disponibilités afin de rendre le processus de commande plus accessible et moins contraignant.

Encadré

Voltaneo en chiffres

Distributeur français créé en 2017basé à Clermont-Ferrand

52 millions de CA en 2022 soit +325% par rapport à 2021

13 salariés

1 Webshop

En 2023 : Plus 5 000m² de dépôt supplémentaire