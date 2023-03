Proposition de loi en soutien Ã  la rÃ©novation Ã©nergÃ©tique des bÃ¢timents publics : lâ€™approche Â« Buildings as a grid Â» est la solution

Le Sénat a adopté le 16 février dernier la proposition de loi de la majorité sur le tiers-financement. Ce dispositif apportera des solutions de financement intéressantes aux collectivités, y compris les plus petites, pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Le gouvernement place la réduction de consommation énergétique pour les bâtiments au cœur de ses priorités pour lutter contre la crise énergétique actuelle. Pour répondre à cet objectif, le couplage sectoriel consistant à décarboner l’économie en éliminant les barrières entre transport, bâtiment et industrie, semble être la réponse adéquate. L’approche « Buildings as a grid », développée par le spécialiste de la gestion énergétique intelligente Eaton, rend possible l’utilisation des bâtiments comme un hub énergétique local, permettant la recharge des véhicules électriques.

Selon Christophe Bourgueil, Business Developer des solutions de Transition énergétique et de stockage d’énergie d’Eaton en France « Cette initiative permet de répartir plus uniformément la demande sur les réseaux nationaux. Elle renforce le besoin d’un nouvel écosystème énergétique comprenant un réseau complexe de consommateurs et d’entreprises capables de produire et de stocker leur propre énergie localement, d’utiliser ce qui est nécessaire, voire de revendre l’excédent d’énergie au réseau. Cette approche procure aux propriétaires de bâtiments un argument commercial solide en faveur de l’installation de bornes de recharge pour VE, des énergies renouvelables et du stockage d’énergie. Compte tenu des difficultés actuelles rencontrées par l’Europe en matière d’approvisionnement en combustibles conventionnels et ses ambitions en matière de décarbonation, la numérisation et la décentralisation constituent une voie réaliste, bien que complexe, à emprunter pour préparer l’avenir. » Dont acte !