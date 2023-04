Les cinq questions Ã  se poser avant de construire un hangar agricole

Un projet de hangar agricole ? Un besoin de plus d’espace de stockage ? La nécessité d’agrandir son activité avec la construction un nouveau bâtiment ? Quelle que soit la raison qui pousse à franchir le pas, voici cinq informations à connaître absolument avant de commencer la construction d’un bâtiment agricole. En sus, cinq astuces signées Tenergie pour se simplifier la vie.

Qui peut construire un hangar agricole ?

Le bâtiment à construire afin d’agrandir ou moderniser une exploitation agricole sera situé au sein de celle-ci donc sur un terrain agricole qui, par définition, n’est pas constructible. La loi et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) sont assez stricts en ce qui concerne la construction sur des terrains agricoles exploitables. Mais pas de panique, il existe des dérogations. Tout d’abord, la première règle est d’avoir le statut d’agriculteur et l’activité doit être déclarée au Centre des Formalités des Entreprises. Cependant, cela ne donne pas directement le droit de construire un hangar sur un terrain agricole. Il vous faut justifier de l’utilité de ce nouveau bâtiment pour votre exploitation. Et justement. Comment justifier de l’utilité du nouveau bâtiment ? Les exploitations évoluent au fil des saisons, les besoins également. L’agrandissement de l’exploitation et de la production est une des justifications possibles. Il est également possible de montrer que le nouveau bâtiment agricole va améliorer les conditions de travail (achats de nouvelles machines et besoin de les protéger, amélioration des conditions de vie des animaux, meilleure protection contre les intempéries, …)

L’astuce de Tenergie

Tenergie, étudie la demande et confirme rapidement si elle est justifiable auprès de l’administration. De plus, les équipes du développeur s’occupe de toutes les démarches administratives : dépôt du dossier, prise en compte du PLU, …

Quelle autorisation est nécessaire pour un hangar agricole ?

Pour savoir ce qu’il est possible de créer et avec quelle autorisation, il convient de se renseigner auprès du Plan Locale d’Urbanisme (PLU) de sa commune. En règle générale, et à moins de réaliser un bâtiment agricole inférieur à 20m², la construction sera soumise à un permis de construire délivré par la mairie après dépôt d’un dossier.

Pour cela, il faudra effectuer les démarches administratives préalables, rassembler les différents documents demandés, fournir les plans et implantation du futur hangar, justifier de l’activité agricole et du besoin du nouveau bâtiment, décortiquer le PLU afin de s’assurer qu’une clause ne vienne pas retarder le projet…

Sans oublier les pièces complémentaires que la mairie peut demander même après le dépôt du dossier.

L’astuce Tenergie

Tenergie, avec son offre de construction de hangar agricole photovoltaïque, prend en charge ces démarches, vous faisant ainsi gagner du temps et vous épargnant des soucis administratifs.

Quel est le prix au m² d’un hangar agricole ?

Le prix au mètre carré va dépendre de plusieurs conditions, pouvant aller du simple au double. Comptez entre 80 et 160€ au m². Ce prix va donc dépendre :

Des matériaux utilisés (bois, metal, …)

Présence ou non d’un bardage

Type de terrain (terrassement important, difficile d’accès, …)

Type de hangar souhaité

A noter que cette fourchette de prix n’englobe que les fondations, la structure, la toiture et éventuellement le bardage. Le coût de l’aménagement intérieur dépend de l’activité et de l’utilisation finale du hangar (stabulation, stockage fourrage et/ou machines, … )

L’astuce Tenergie

Il est possible de drastiquement réduire ce prix en faisant appel à l’entreprise provençale pour la construction d’un hangar quasi-gratuit. Lors de la construction du bâtiment, Tenergie équipe la toiture inexploitée de panneaux photovoltaïques. A l’achèvement des travaux, la centrale solaire sera mise en route. L’électricité produite sera revendue sur le réseau ce qui permettra à Tenergie de se rémunérer pour les coûts engagés. L’avantage : bénéficier d’un nouveau bâtiment sans investir une somme importante.

Comment se faire financer un hangar agricole ?

Plusieurs aides existent pour les agriculteurs, allant de l’aide à l’installation : « la dotation jeune agriculteur », jusqu’aux garanties bancaires afin de permettre d’emprunter plus facilement de l’argent. Néanmoins ces démarches peuvent être longues et des justifications seront bien évidemment demandées, augmentant ainsi la charge de travail. Tenergie investit sur la durée en construisant une centrale solaire sur la toiture du bâtiment. Tenergie demande simplement de procéder au terrassement du terrain où sera construit le futur hangar ainsi que la tranchée de raccordement jusqu’en limite de propriété. En fonction de la taille du hangar et de la situation géographique, la centrale solaire sera plus ou moins rentable. Si les coûts de construction dépassent les futurs bénéfices estimés de la centrale solaire, Tenergie ne pourra porter seul le coût des investissements pour le hangar. Il sera toutefois très largement en-dessous des prix pratiqués par le marché. Un concept gagnant-gagnant.

L’astuce Tenergie

Il est pertinent de ne pas « gaspiller » ces aides dans la construction, Tenergie investit pour l’agriculteur dans ce nouveau bâtiment : démarches administratives, fondations, construction, toiture et installation de panneaux photovoltaïques. Le hangar agricole sera quasi-gratuit ! L’idée est de conserver ces aides pour d’autres investissements : achat de matériel, semences etc.

Quels matériaux pour un hangar agricole ?

Pour construire un bâtiment, le choix est donné entre 2 matériaux : le bois et l’acier galvanisé.

Le bois, bien que disposant d’un certain charme, nécessite cependant beaucoup d’entretien et de surveillance. Une couche de lazure doit être passée régulièrement, en moyenne tous les 5 ans, afin de conserver les bonnes propriétés du bois et d’éviter sa détérioration. De plus, en fonction de l’activité sous le bâtiment, le bois peut être soumis à de fortes contraintes accélérant alors son vieillissement.

L’acier galvanisé, quant à lui, est un matériau résistant qui nécessite moins d’entretien. Très résistant, il s’adapte à toutes les régions de France et tous les besoins.

L’astuce de Tenergie

Tenergie a fait le choix de l’acier pour construire des hangars solaires car il supporte très bien le poids de la centrale et est durable dans le temps. L’entreprise assure l’étanchéité par des bac aciers avec feutre anti-condensation. La centrale solaire est ensuite fixée directement sur la toiture.