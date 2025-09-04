Kallista Energy signe un contrat pour lâ€™optimisation du site de Saleux dans les Hauts-de-France avec ENGIE

Kallista Energy construit actuellement un site de stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© par batterie de 120 MW / 240 MWh Ã Saleux dans la Somme. Lâ€™optimisation des batteries sera assurÃ©e par ENGIE pour fournir des services au rÃ©seau dâ€™Ã©lectricitÃ© et gÃ©rer les cycles de recharge – dÃ©charges aux moments les plus adaptÃ©s. Le financement de ce projet a Ã©tÃ© co-arrangÃ© par Landesbank Saar et BNP Paribas.

Un systÃ¨me de stockage d’Ã©lectricitÃ© par batterie (BESS â€“ Battery Energy Storage System) vise deux objectifs majeursÂ :

Soutenir le rÃ©seau Ã©lectrique en proposant des services de rÃ©glage de la frÃ©quence sur les marchÃ©s de rÃ©serve de RTE.

Favoriser une meilleure intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables, en apportant une flexibilitÃ© au systÃ¨me Ã©lectrique, par le lissage des pointes de production, via la charge des batteries, puis en alimentant les pointes de consommation, via la dÃ©charge des batteries.

Lâ€™atteinte de ces objectifs nÃ©cessite une parfaite connaissance du marchÃ© de lâ€™Ã©nergie et des rÃ©serves. Kallista Energy a donc retenu ENGIE pour lâ€™optimisation de lâ€™utilisation de son site BESS de Saleux. ENGIE assurera ainsi lâ€™exploitation commerciale du site pendant 7 ans tandis que Kallista Energy en gÃ©rera lâ€™exploitation technique. Le site BESS de Saleux est le premier grand site de stockage pour lequel ENGIE gÃ©rera lâ€™optimisation en France.

La construction du site de Saleux a dÃ©jÃ dÃ©marrÃ© et sâ€™achÃ¨vera fin 2026. Le projet a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© par Kallista Energy, qui le finance avec ses banques partenairesÂ : Landesbank Saar (SAAR-LB) et BNP Paribas. La construction clÃ© en main du site sera effectuÃ©e par Envision Energy qui sera aussi en charge de sa maintenance ainsi que du recyclage des batteries Ã lâ€™issue de leur exploitation.

Â« Pour la concrÃ©tisation de son premier projet de stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© par batterie, Kallista Energy sâ€™est entourÃ©e de partenaires de confiance Ã tous les niveauxÂ : conception, financement, construction, maintenance et recyclage. Cette collaboration avec ENGIE sur lâ€™optimisation des batteries nous donne lâ€™assurance que le site de Saleux sera utilisÃ© au maximum de ses capacitÃ©s pour contribuer Ã accÃ©lÃ©rer lâ€™Ã©lectrification de nos usages,Â souligne Johann Tardy, PrÃ©sident du Groupe Kallista Energy. Â« Ce partenariat avec Kallista Energy illustre pleinement notre engagement Ã accompagner la transition Ã©nergÃ©tique par des solutions innovantes et performantes. En optimisant le fonctionnement du site de Saleux, ENGIE dÃ©montre sa capacitÃ© Ã valoriser les flexibilitÃ©s du rÃ©seau Ã©lectrique tout en soutenant lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables. Â»Â partage Henri Domenach, Directeur en charge des activitÃ©s de gestion de lâ€™Ã©nergie chez ENGIE.