3Ã¨me Ã©dition de la ConfÃ©rence EnR Entreprises 2021 : le replay est disponible

La 3ème édition de la Conférence EnR Entreprises, consacrée au thème « Consommation énergétique : l’opportunité des énergies renouvelables » et organisée par l’Institut Orygeen, Enerplan et France Énergie Éolienne, en partenariat avec l’ADEME et sous le parrainage du Ministère de l’Économie et des Finances a rencontré un franc succès. Cette journée, articulée autour de 5 tables rondes et 2 regards croisés, a réuni 35 intervenants et plus de 250 participants.

En conclusion, Charles Kloboukoff, Président de 1% pour la planète a partagé sa conviction : « l’économie de demain ne pourra exister que si elle est en harmonie avec la planète ». Par ailleurs, Jean-Paul Torris, Président de l’Institut Orygeen et Directeur général de Savencia Fromage & Dairy a souligné l’importance de « cette conférence qui met l’accent sur les entreprises dans la lutte contre le changement climatique ». Pour revivre les échanges des Key Speakers en replay, il est nécessaire de s’inscrire sur la plateforme dédiée pour la somme de 20 euros HT par personne.

enrentreprises.eventmaker.io/registration/600e905f8e472b44890877ad