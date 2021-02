L’art s’invite chez Synergie Solaire !

Dans les starting-blocks ! A partir du 26 février, pendant 10 jours, les acteurs de la filière solaire photovoltaïque ne seront pas à l’abri d’un coup de cœur ! Des dizaines de photographes reconnus mettront à la vente leurs tirages photos sur le site spécialisé www.catawiki.fr, au profit de Synergie Solaire. Il suffira de cliquer de son canapé de salon, pour se positionner et peut-être remporter ces enchères digitales, sélectionnées avec soin par l’Atelier/Galerie Taylor à Paris. Simplissime.

Il est donc temps de s’inscrire gratuitement et sans obligation, sur le site internet du partenaire mécène de Synergie Solaire. Dès le 26 février, jour du lancement de la vente, il sera possible d’y accéder via la page d’accueil, ou demander le lien pour parvenir sur le catalogue de photos « Synergie solaire » en un clic. Seuls 30% des œuvres afficheront un prix de réserve, alors « save the date » pour acquérir l’une de ces œuvres ! Qui sait quelles photos d’artistes habilleront les murs de vos bureaux ou de votre salon en 2021? Et toujours pour la bonne cause…

