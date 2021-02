Oscaro Power et JPME formalisent un partenariat sur la solution E-Batterie pour accÃ©lÃ©rer leur croissance

Oscaro-Power, champion du Do It Yourself dans la vente des systèmes photovoltaïques en autoconsommation, ajoute l’E-Batterie® à son offre. Pour les particuliers qui auto-installent leur système solaire, l’offre E-Batterie® de JPME (Je produis mon électricité) est la solution complémentaire idéale pour maximiser les économies. Le stockage virtuel, une technologie numérique pertinente et solidaire !

À la manière d’un Cloud solaire, l’E-batterie® est un système de stockage virtuel qui permet, en fonction de la puissance du système installé, de faire baisser la facture d’électricité de 75%.

Une batterie virtuelle vendue chaque jour par Oscaro Power

La E-Batterie® de JPME permet de bénéficier des avantages d’une batterie sans les inconvénients : les batteries physiques sont coûteuses, elles prennent de la place et les capacités de stockage sont limitées. JPME prend en charge le surplus de production solaire, le comptabilise et le déduit de la consommation du client sur sa facture d’électricité. « Nous commercialisons l’E-batterie® de JPME depuis le 17 décembre dernier. Près de 50% de nos prospects s’y intéressent. Depuis deux mois, nous en avons vendu une par jour On sent une vraie appétence pour le sujet. Cependant, même si le concept est facile à marketer, cela demeure complexe à comprendre. Nous travaillons d’ailleurs là-dessus pour le rendre plus compréhensible encore » précise Marion Perrin directrice générale d’Oscaro Power. L’intérêt de ce stockage virtuel de surplus est qu’il va permettre à Oscaro Power de vendre plus de panneaux et d’onduleurs solaires. « Pourquoi se brider désormais quand on a la place d’augmenter la puissance de son installation sur son toit avec pour conséquence d’accroître son autoconsommation, tout en étant rémunérer pour le surplus généré ? » s’interroge la DG.

Portabilité : l’électricité solaire solidaire

Autre avantage, avec l’E-Batterie®, le client peut, s’il le souhaite, partager le surplus d’énergie avec un second logement de son choix grâce à l’offre Portabilité. « La possibilité de réattribution de l’électricité via l’E-Batterie® représente la solution idéale pour une autoconsommation solidaire. Elle peut être un formidable outil de solidarité transgénérationnelle avec le surplus de l’installation PV des parents logés dans un pavillon à Nice réinjecté dans l’appartement de centre ville des enfants étudiants ou jeunes salariés. Une option d’intérêt public à l’heure où la jeunesse souffre économiquement de la pandémie. Sur le même principe, la résidence secondaire peut également être équipée de solaire et alimenter la résidence principale avec le surplus réinjecté acheté au prix des taxes soit 6,48 centimes d’euros le kWh » poursuit Marion Perrin.

De l’E-Batterie® à Enzo, du virtuel au réel

Forte de sa dynamique commerciale et de plus de 3MW déjà vendus depuis 2018, l’entreprise Oscaro Power innove donc avec cette E-Batterie® et ce partenariat avec JPME. L’objectif est simple pour 2021 multiplier par trois ou quatre l’acticité et atteindre les 10 MW en fin d’année. « Chose étonnante en 2020, nos meilleurs mois ont été mars et avril, les mois du premier confinement. Les beaux jours arrivaient, les gens avaient du temps pour réaliser leur panier. Le contexte aussi était propice à un réveil des consciences environnementales pour effectuer une action concrète à destination de la transition énergétique. Le temps moyen de conversion des projets qui dépassait un mois s’est largement raccourci durant cette période » analyse Paula Maria Santucci, responsable marketing d’Oscaro Power. La pandémie ne freine donc pas la croissance d’Oscaro Power. Elle aurait plutôt tendance à l’accélérer. Et ce d’autant que le spécialiste du Do It Yourself a peaufiné ses outils de simulation pour optimiser son projet, des outils web remarquables de facilité et d’ergonomie digitale. Sans oublier qu’outre l’E-Batterie®, Oscaro Power vient également de lancer un nouveau produit Enzo, une sorte de chevalet plastique lestable pour poser un module de 330 kWc dans son jardin ou sur son balcon et le brancher en plug and play sur une prise électrique classique. Son prix 600 euros pour une économie calculée à environ 50 euros par an – la consommation d’un lave linge sur l’année – soit amorti en une dizaine d’années avec les augmentations à venir des tarifs de l’électricité. « Un super cadeau de naissance pour offrir à un nouveau né de l’énergie pour la vie pour une planète sauvegardée » conclut Marion Perrin. De la simplicité plug and play d’un Enzo, à l’innovation digitale de l’E-Batterie®, Oscaro Power explore toutes les solutions pour faire entrer l’énergie solaire dans les foyers français à des tarifs défiants toute concurrence sans pour autant galvauder la qualité et les dernières technologies.

Encadré

Quid de JPME ?

Acteur de la transition énergétique depuis 2009 et fournisseur d’électricité participatif depuis 2019, JPME propose des solutions innovantes pour réduire durablement la consommation d’électricité. JPME s’adresse à ceux qui font le choix du changement énergétique pour devenir consomm’acteurs. La mission de JPME est de fournir de l’énergie verte à ses clients et de les aider à réduire leur facture d’électricité par de l’efficacité et de la sobriété énergétique. Composé d’équipes pluridisciplinaires qualifiées, JPME s’est associé à plusieurs partenaires techniques et à des installateurs agréés partout en France.​ JPME propose des solutions concrètes pour aider à réduire l’empreinte énergétique.

Le prix d’un 3 kWc chez Oscaro Power à installer soi-même

Un kit de 3 kWc avec 8 modules Trina Solar de 375 Wc dotés d’onduleurs Enphase avec une fixation K2 : 3342 euros !