Open Energies : lâ€™Ã©nergie solaire tous azimuts les 23 et 24 janvier Ã  Lyon

Open Energies s’affiche comme le nouveau rendez-vous dédié à la production photovoltaïque, à l’autoconsommation et au pilotage des systèmes énergétiques. La première édition aura lieu les 23 et 24 janvier 2024 à Eurexpo Lyon France.

Le monde de l’énergie est en pleine mutation. Une révolution qui redéfinit les normes du secteur. Les énergies renouvelables, décarbonées et décentralisées occupent désormais une place centrale dans notre société. Les systèmes électriques intelligents émergent, sources d’agilité, de création de services et d’économies de consommation. D’un bout à l’autre de la chaîne de valeur énergétique, un nouvel écosystème s’invente et un marché émerge, ouvrant d’immenses potentiels de développement, de coopération, d’innovation et de business.

« Open Energies doit être le lieu du partage de connaissances »

Dans ce contexte, le salon Open Energies ambitionne d’être le nouveau rendez-vous dédié aux professionnels de la production d’EnR photovoltaïque, de l’autoconsommation et du pilotage des systèmes énergétiques. Un véritable lieu d’échange et de mise en relation où fabricants, distributeurs et usagers des systèmes énergétiques intelligents peuvent se rencontrer, partager, aspirer à de nouveaux projets. Un positionnement qui fait notamment écho aux ambitions du territoire Auvergne-Rhône-Alpes en matière de développement d’énergie solaire.

« Open Energies doit être le lieu du partage de connaissances, du retour d’expériences et la place pour les innovations. On part de la production d’énergies renouvelables en allant vers les nouveaux usages avec, d’un côté, l’autoconsommation et de l’autre, la mobilité électrique » confie Raphaël Goerens, Responsable commercial GreenTech+ GL events.

Open Energies, une plateforme d’échange, de rencontres et accélérateur de business

Open Energies sera le lieu où développeurs et usagers des systèmes énergétiques intelligents se rencontrent, partagent et font avancer ensemble l’avenir de l’énergie en concevant et déployant leurs projets. Un rendez-vous business majeur sur ces thématiques où naîtront de nouvelles opportunités. La première édition du salon Open Energies s’articulera autour de 3 grands piliers qui rassembleront les solutions présentes sur l’évènement :

La production des EnR et notamment photovoltaïques (panneaux solaires, ombrières, onduleurs…) ;

Les nouveaux usages des énergies (mobilité électrique, bornes de recharge, pompes à chaleur, chauffe-eaux thermodynamiques…) ;

Le pilotage des équipements intelligents (smart building, monitoring…) ;

Et les visiteurs ?

Ce nouveau rendez-vous s’adresse à un visitorat positionné sur toute la chaîne de valeur tels que les installateurs, les développeurs de projets EnR, les acheteurs d’énergie publics et privés, les prescripteurs, les responsables R&D et innovation, les investisseurs, ou encore les utilisateurs potentiels de données et développeurs d’application. Il se destine aussi à ceux qui mènent une réflexion autour de l’énergie au sein de leurs structures comme la maîtrise d’ouvrage publique et privée ou les responsables techniques des parcs immobiliers et des process de l’industrie.

Encadré

Au programme du salon :

Un espace workshops animé par les partenaires du salon avec des retours d’expérience concrets pour échanger sur des thématiques dédiées : autoconsommation collective et individuelle, mobilité intelligente, emploi et enjeux de formations des métiers de la filière, intégration du solaire dans les stratégies RSE en 2024…Un espace forum consacré aux prises de paroles des exposants et des partenaires autour de tables rondes sur l’actualité du marché et de la filière.

www.open-energies.com/fr