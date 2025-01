Qair Ã©tablit sa position sur le marchÃ© europÃ©en du stockage avec deux premiers projets sÃ©curisÃ©s en Pologne

Qair, société d’énergie renouvelable, sécurise deux projets de stockage d’énergie de 100 MW / 400 MWh en Pologne, marquant ainsi une étape importante dans sa croissance stratégique en tant qu’acteur clé du marché européen du stockage. Le stockage, cette panacée pour pallier l’intermittence des EnR et stabiliser les réseaux !

Dans le cadre des dernières enchères de capacité de 2024, Qair a remporté avec succès deux projets de stockage d’énergie situés à Kowala et Radkowice, en Pologne.

La Pologne à l’avant-garde des ambitions de Qair en matière de stockage

Les projets nouvellement contractés comporteront une puissance combinée supérieure à 200 MW et une capacité énergétique de plus de 800 MWh. Cette capacité permettra d’assurer un approvisionnement stable et sûr en électricité à environ 50 000 ménages. Ces accords à long terme s’étendent sur une durée maximale de 17 ans, ce qui représente la durée maximale autorisée par le mécanisme du marché de capacité polonais et renforce l’engagement de Qair à fournir des solutions énergétiques fiables dans la région.

Un solide portefeuille de stockage européen

L’importance stratégique de la Pologne dans le portefeuille de Qair s’aligne sur les ambitions ambitieuses de l’entreprise en matière de stockage d’énergie à travers l’Europe. Avec des projets en développement dans dix pays (Pologne, Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni, Italie, Roumanie, Monténégro, Islande et Grèce), Qair construit un réseau de stockage robuste et diversifié. Actuellement, le portefeuille de stockage de Qair comprend près de 8 GW de capacité électrique qui sera capable de fournir jusqu’à 20 GWh d’énergie.

Equilibrer efficacement l’offre et la demande

Le groupe continue d’investir dans des solutions qui répondent à la demande croissante d’énergie tout en soutenant la transition vers des systèmes électriques durables. En équilibrant efficacement l’offre et la demande, ces projets jouent un rôle central pour assurer la stabilité du réseau et permettent à Qair d’offrir des solutions énergétiques hautement adaptables et personnalisées à ses clients dans toute l’Europe.