2Ã¨me Ã©dition du Digital Solar Summit du syndicat AuRA Digital Solaire le 19 novembre prochain Ã  Champagne-au-Mont-dâ€™Or

Le Digital Solar Summit, temps phare des professionnels du solaire et du digital organisé par le syndicat AuRA Digital Solaire revient cette année le mardi 19 novembre au matin en partenariat avec le Crédit Agricole Centre-Est. L’édition 2019 attend près de 200 professionnels du digital et du solaire photovoltaïque et de l’efficacité énergétique au cœur du Village by CA –Centre Est de Champagne-au-Mont-d’Or (69).

La matinée sera marquée par une plénière (9h – 9h30) qui reviendra sur les avancées d’AuRA Digital Solaire tout au long de l’année 2018 et 2019. Un invité de marque issu du monde de l’intelligence artificielle interviendra sur des perspectives inspirantes pour tous les acteurs des secteurs numérique et solaire photovoltaïque (9h30 – 10h15). Enfin la deuxième partie de la matinée sera consacrée à des ateliers pratiques (10h30-12h45), par des experts pour des experts. L’objectif : être au-devant des dernières innovations en matière de solaire connecté et favoriser les échanges autour d’expériences de terrain.

« En 2020, nous visons les 200 membres »

« En 2019, nous sommes près de 100 membres. En 2020, nous visons les 200 membres. Il est essentiel pour nous de continuer notre développement en rassemblant toujours plus d’entreprises du digital et du solaire atour des enjeux phares de demain : le développement du diffus par le rapprochement des consommateurs et des producteurs sur nos territoires, grâce au digital, mais également la bonne intégration des grandes sources de productions renouvelables au sein des réseaux de transport et de distribution d’électricité « , Pascal Richard, Président du syndicat AuRA Digital Solaire. Parmi les travaux clés de l’année 2020 figureront, la poursuite du travail engagé avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la cadre du SRADDET ainsi que le développement des partenariats et des services aux adhérents. Nous vous invitons à échanger avec nous lors du Summit pour les découvrir plus en détails.

La transformation énergétique sera digitale solaire, ou ne sera pas

En un peu plus d’un an (le syndicat a été créé juridiquement le 18 janvier 2018 et inauguré le 7 juin 2018), AuRA Digital Solaire a su fédérer nombres d’entreprises sur l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle, par son approche terrain, sa vision innovante du solaire décentralisé ainsi que son agilité. L’ensemble des membres d’AuRA Digital Solaire porte le même message : pour accélérer la transition énergétique, il est crucial d’adapter notre système électrique et rapprocher consommateurs et producteurs de demain avec toujours plus de flexibilité et d’adaptabilité. La transformation énergétique sera digitale solaire, ou ne sera pas. AuRA Digital Solaire est mobilisé pour des territoires solaires et connectés.

<a href=”http://www.auradigitalsolaire.fr/“>Plus d’infos…</a>