Cap Vert Energie clÃ´t le financement de six projets de centrales PV (17 MW) pour un montant de 19,3 millions dâ€™euros

Cap Vert Energie vient de finaliser un financement bancaire à long terme de 19,3 millions d’euros accordé par Unifergie pour le développement de 6 centrales photovoltaïques de puissance unitaire comprise entre 1 et 6,6 MWc. Le parc financé est constitué à la fois de centrales au sol, d’ombrières de parking et de toits de bâtiments agricoles. Localisées dans les régions Sud et Nouvelle-Aquitaine, ces centrales illustrent le savoir-faire de CVE pour développer, financer, construire et exploiter dans la durée des installations de production d’énergie solaire à valeur ajoutée d’usage.

Le financement a été réalisé auprès d’Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring spécialisée dans le financement des énergies renouvelables. La collaboration avec Unifergie témoigne d’un partenariat s’inscrivant dans la durée avec le groupe Crédit Agricole qui accompagne sur le long terme le développement de CVE. « Le développement de ces projets s’inscrit pleinement dans nos fondamentaux : produire une électricité renouvelable, compétitive et décentralisée pour répondre aux besoins énergétiques des entreprises et des collectivités. La transparence, la confiance et la qualité sont au cœur des relations durables que nous avons nouées avec Unifergie qui nous accompagne sur le long terme », déclare Cyril Gilot, Directeur des Investissements de CVE.

« Présents aux côtés de Cap Vert Energie depuis sa création et soucieux d’accompagner le groupe dans son développement, Unifergie et la Caisse régionale Alpes Provence ont uni leurs efforts pour apporter une réponse favorable à ce projet de création de nouvelles centrales solaires et ce dans un délai très court. La dette était initialement portée à 100% par les deux acteurs bancaires. LCL ainsi que les Caisses régionales du Languedoc et de Centre-Est, se sont également jointes au financement. Ainsi, le groupe Crédit Agricole continue à accompagner cet acteur indépendant de premier plan des énergies renouvelables » précise Eric Babinet, Responsable pôle Régional CA UNIFERGIE Sud.