Des chercheurs amÃ©ricains planchent sur la future gÃ©nÃ©ration de batteries au plomb pour faire face Ã  la demande de stockage

Des scientifiques américains viennent de dévoiler un programme conçu pour produire aux États-Unis des batteries haute performance au plomb à destination des énergies renouvelables pour le stockage d’énergie et pour les voitures électriques hybrides améliorées. Le Consortium pour l’innovation dans les batteries (CBI) a publié ce programme au sein d’une feuille de route pour les batteries de pointe au plomb définissant les priorités de recherche pour les trois prochaines années. Les membres américains du Consortium, regroupant des fabricants de batteries, des universités et des instituts de recherche, travaillent ensemble sur la recherche précompétitive pour accélérer l’innovation.

Au premier trimestre de 2019, 148,8 MW ont été déployés sur le marché américain du stockage de l’énergie, soit une augmentation massive de 232% par rapport à la même période l’année dernière. Le consortium prévoit que ce record de croissance répond à une tendance de fond de la demande de stockage d’énergie par batterie. Pour répondre à cette demande, les États-Unis auront besoin d’une gamme de technologies de batterie – y compris les batteries au lithium et les batteries au plomb de pointe – pour satisfaire cette demande.

Le consortium prévoit une croissance du stockage de l’énergie des batteries dans quatre secteurs clés:

• Intégration des énergies renouvelables: prise en charge des réseaux intelligents et des alimentations distantes

• Stockage d’énergie pour les maisons: déverrouillage des systèmes électriques résidentiels locaux

• Stockage d’énergie pour les locaux commerciaux et industriels: réseaux de soutien en usines et autres locaux commerciaux.

• Réserves de transport et de distribution: assurer le stockage d’énergie de secours au niveau du réseau.

Les plans présentés dans la feuille de route de l’innovation aideront également les constructeurs automobiles à accélérer le déploiement de véhicules start-stop et micro-hybrides, dans le but d’augmenter l’acceptation de la charge dynamique des batteries en stockant une plus grande quantité d’énergie créée lors du freinage d’une voiture. Plus de 275 millions de voitures et les camions aux États-Unis utilisent des batteries au plomb. Les membres américains du Consortium souhaitent également doper la durée de vie des batteries de pointe au plom,b jusqu’à cinq fois par rapport à la norme actuelle, utilisées pour stocker l’énergie produite par les énergies renouvelables en augmentant la durée de vie du cycle et la performance à état de charge.

Dr Alistair Davidson, directeur du Consortium for Battery Innovation, a déclaré: «Nous avons conçu notre programme de recherche pour aider à répondre à la demande croissante en matière de stockage de l’énergie des batteries en lien avec les voitures électriques et la production d’énergies renouvelables. Cela signifie concevoir des batteries plus durables avec des technologies plus sophistiquées. Il est important de créer les bonnes conditions pour que les fabricants de batteries puissent innover et se développer aux États-Unis » Tim Ellis, président de RSR Technologies et président de CBI, a ajouté: «Il ne fait aucun doute qu’aux États-Unis, nous devrons prendre en charge une large gamme de technologies de batterie pour répondre aux besoins des produits et applications. L’un des grands avantages des batteries au plomb est que nous commençons à peine à libérer le plein potentiel de la technologie “.

Les membres américains du Consortium incluent les principaux acteurs de la chaîne de valeur des batteries principales, y compris les fabricants de batteries, les producteurs de plomb, les recycleurs et les fournisseurs de l’industrie. Le consortium collabore également avec des instituts de recherche et des universités prestigieux à la pointe de recherches sur les batteries tels que le laboratoire national Argonne du ministère de l’Énergie, UCLA et université des sciences et technologies du Missouri.