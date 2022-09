AkuoCoop lance Â« Akuo Militant 2024 Â», une campagne de financement participatif jusquâ€™Ã  3 millions dâ€™â‚¬

AkuoCoop, la plateforme de financement participatif du Groupe Akuo, lance une nouvelle campagne d’investissement participatif « Akuo Militant 2024 » jusqu’à 3 millions d’euros. Cette campagne offre aux particuliers et aux entreprises l’opportunité d’investir dans le développement d’Akuo, un groupe militant au service d’un modèle énergétique décentralisé et durable depuis 15 ans.

Il est désormais bien établi que l’activité humaine et surtout le choix de la croissance basée sur les énergies fossiles est responsable du réchauffement climatique, de l’érosion de la biodiversité et des pollutions. Seules les énergies renouvelables permettent de maîtriser les coûts, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’envisager une véritable recyclabilité.

Progression de l’activité et des résultats en 2021, bonnes perspectives en 2022

L’année 2021 a été marquée par une dynamique positive au niveau des projets avec la mise en service de six nouveaux projets et l’acquisition de 5 centrales hydro en exploitation en Bulgarie représentant au total plus de 260 MW électrique et près de 20 MWh de stockage. Sur l’exercice 2021, Akuo a enregistré un chiffre d’affaires en progression de 9% à 233 millions d’euros. L’essentiel au chiffre d’affaires est constitué des ventes d’énergie des centrales ainsi que du solde de ventes de produits et services à des tiers. Sur la période, l’EBITDA est en hausse de 6% à 136 millions d’euros.

Sur le plan capitalistique, le début de l’exercice 2022 a été marqué par la validation de l’opération de renforcement des dirigeants-fondateurs au capital au Groupe. Au travers d’une ligne de financement en quasi-fonds propres amenée par ICG Infra, Éric Scotto et Patrice Lucas accroissent les moyens financiers du Groupe, permettant ainsi d’accélérer son développement sur le marché dynamique et compétitif de la production d’électricité renouvelable.

Au cours des 15 dernières années, le Groupe a installé et mis en service 1,4 GW de capacités renouvelables. Sur les 12 prochains mois, Akuo accélère et démarre la construction et le financement de 2 GW de capacités, et ce dans 10 pays, démontrant la dynamique du Groupe.

Akuo ancre son engagement et son action d’entreprise militante

La campagne de financement participatif « Akuo Militant 2024 » permet à chacun de rejoindre et de soutenir Akuo dans la poursuite de la mise en œuvre de ses engagements :

Continuer à proposer aux citoyens, aux collectivités et aux entreprises une électricité verte et locale et ainsi leur permettre de réduire leur dépendance aux énergies fossiles.

Continuer à accentuer le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre sans augmenter les inégalités territoriales et sociales.

Proposer aux citoyens d’investir dans ses unités de production d’énergie locale en France et à l’étranger.

Continuer d’accompagner la transformation des filières agricoles en permettant la formation ou la reconversion des populations tout en s’efforçant de ne pas créer de concurrence sur le foncier pour le développement de projets énergétiques grâce aux nouvelles solutions d’agrivoltaisme (Agrinergie® selon Akuo).

Proposer aux citoyens de co-construire les projets : chacun pourra ainsi devenir acteur des transitions majeures de son territoire.

En participant au développement du Groupe Akuo, les investisseurs jouent un rôle actif et participent à la création d’un nouveau modèle énergétique durable et résiliant.

Éric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo précise : « La crise énergétique que nous traversons nous a fait réaliser, citoyens, entreprises et gouvernements, qu’il est urgent d’agir ensemble afin d’accélérer la transition énergétique et de maximiser la production d’énergie verte et décarbonée. Cette campagne donne la possibilité aux citoyens de co-investir dans le déploiement rapide des énergies renouvelables ; depuis sa création il y a 15 ans, Akuo milite en faveur de la transition énergétique et nous sommes fermement convaincus que l’action collective est le rouage essentiel de l’essor des énergies renouvelables ».

Encadré

La campagne Akuo Militant 2024

La société émettrice de cette opération est AKUO ENERGY SAS (RCS Paris B 495 259 061), maison-mère du Groupe Akuo. Cette campagne de financement est ouverte à tous les particuliers et entreprises disposant d’une résidence fiscale ou d’un siège social : en France Métropolitaine & Outre-mer, dans l’un des pays de l’Espace Economique Européen (EEE). Cette opération, ouverte à partir de 50 € et sans limite de plafond, est éligible à un investissement via un Plan d’épargne destiné à financer les petites et moyennes entreprises (PEA-PME). Les conditions financières de l’opération sont à découvrir sur la plateforme www.akuocoop.com ou auprès de l’équipe Relations Investisseurs.