La transition Ã©nergÃ©tique domine dÃ©sormais l’agenda de l’industrie des services publics

Par Victor Charvin, Senior Product Manager Energy transition chez Eaton

Le secteur de l’approvisionnement en électricité est en cours de transformation radicale, entraînée par une dynamique de marché s’accélérant à un rythme sans précédent. L’intégration des énergies renouvelables comme principale source d’énergie, dont le déploiement était initialement prévu pour les 25 à 30 prochaines années, est désormais attendu dans 5 à 10 ans. Dernièrement, les acteurs du secteur des services publics se concentrent résolument sur la transition énergétique et sur la manière de concrétiser les engagement pris lors de la COP28.

Comme le souligne l’Autorité internationale de l’énergie (AIE) dans son nouveau rapport Electricity 2024, la production d’électricité est la plus grande source d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) au monde. La transition énergétique domine désormais l’agenda du secteur des services publics, la quasi-totalité des activités contribuant à cet objectif d’une manière ou d’une autre. Plusieurs tendances émergentes sont à surveiller.

Modernisation du réseau

La modernisation des réseaux est sans aucun doute un point important pour le secteur des services publics, car elle est essentielle à la transition énergétique. Le plan d’action de l’Union Européenne pour les réseaux, annoncé fin novembre 2023, est susceptible de façonner la réflexion stratégique du secteur. Ce plan vise à relever les principaux défis liés à l’expansion, à la numérisation et à une meilleure utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité de l’UE.

Ce plan est indispensable en raison de l’augmentation prévue de la demande en électricité à mesure que la société s’électrifie. Au sein de l’Union Européenne, la consommation devrait augmenter d’environ 60 % d’ici à 2030, et dans un ordre de grandeur similaire dans les pays européens en dehors de l’UE. Or, environ 40 % des réseaux de distribution en Europe ont plus de 40 ans. Il est donc évident que la modernisation des réseaux est essentielle pour permettre à la société de tirer le meilleur parti de toute l’énergie disponible en exploitant l’approche Everything as a Grid. Les ressources énergétiques distribuées constitueront à l’avenir un complément essentiel au réseau, la capacité de flux d’énergie bidirectionnel étant la clé de cette évolution.

Énergies renouvelables

La production d’énergie solaire est la forme la plus abordable de nouvelles énergie, ce qui laisse présager un afflux d’investissements de la part des services publics dans cette direction. Cependant, les défis liés à l’installation et la maintenance, tels que la connectivité du réseau, les besoins en stockage de l’énergie et les mesures de cybersécurité renforcées, rendent ces projets de plus en plus complexes. Pourtant, l’industrie se doit de relever ces défis, car l’énergie solaire est considérée comme viable, souhaitable et essentielle.

L’ajout de nouvelles capacités nécessite l’installation de milliers de modules et d’onduleurs, ainsi que de nombreux kilomètres de câbles, tandis que les compétences nécessaires pour mener à bien ces tâches sont rares. C’est une tâche colossale, qui place la réduction des coûts et la complexité des installations solaires photovoltaïques à grande échelle en tête des priorités pour le secteur des services publics, s’efforçant d’assurer assez rapidement la transition énergétique en s’éloignant des combustibles fossiles.

Parallèlement de ces efforts, l’Union européenne a mis en place une stratégie en matière d’énergie solaire, dans le cadre de son initiative REPowerEU visant à réduire la dépendance à l’égard du pétrole et du gaz. Il s’agit d’un moteur important en Europe pour l’intégration de l’énergie solaire photovoltaïque au sein des bâtiments commerciaux et résidentiels. L’objectif est d’atteindre une capacité installée de 320 GW d’énergie solaire photovoltaïque d’ici 2025, puis 600 GW d’ici 2030.

Numérisation et IA

La transition vers des systèmes énergétiques plus durables est étroitement liée à la numérisation, et au cours de cette année, toutes les industries ont examiné le potentiel de l’IA générative. Ce domaine émergent offre de nouvelles perspectives, notamment lorsqu’il est associé à l’expertise en gestion énergétique, permettant ainsi au secteur des services publics de découvrir de nouvelles approches pour accélérer l’intégration et la gestion des énergies renouvelables.

L’IA générative favorise une prise de décision plus éclairée grâce à sa capacité à analyser rapidement de vastes quantités de données et à les interpréter. Le potentiel est considérable. Prévoir où et quand l’énergie sera nécessaire, déterminer comment elle peut être fournie rapidement et efficacement au sein d’un système décentralisé, voilà où l’IA générative devient cruciale. Il faut agir maintenant, le secteur des services publics doit se tourner vers l’IA, tout en gardant un œil vigilant sur les questions de cybersécurité, ainsi que sur deux domaines d’activité réglementaire de l’UE : les lois européennes AI Data Act et Data Act.

Innovation

Le besoin d’innovation continue dans les services d’utilité publique est incessant en raison de la nécessité de gérer la dynamique accélérée du marché, de saisir de nouvelles opportunités et de s’adapter à un paysage réglementaire qui évolue rapidement. La capacité du secteur des services publics à remplir son rôle dans la transition énergétique et à façonner un avenir durable et résilient dépendra de sa capacité à faire preuve d’agilité et de polyvalence face aux changements massifs dans la gestion des nouvelles sources d’énergie.

Et les promesses faites lors de la COP28 ? Nombre d’entre elles concernaient le secteur des services publics, mais si nous devions en retenir une, ce serait l’engagement mondial en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, qui vise à tripler les énergies renouvelables d’ici à 2030. Cet objectif positionnera la transition énergétique au cœur de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies pour de nombreux mois à venir.