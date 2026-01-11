Les emplois dans les EnR marquent un premier ralentissement dans le monde, le photovoltaÃ¯que rÃ©siste avec la Chine

En matiÃ¨re dâ€™emplois dans les EnR, un nouveau rapport de lâ€™IRENA appelle Ã renforcer le rÃ´le des pouvoirs publics pour dÃ©velopper des chaÃ®nes dâ€™approvisionnement nationales et une main-dâ€™Å“uvre inclusive.

MalgrÃ© un niveau record dâ€™installations dâ€™Ã©nergies renouvelables, lâ€™emploi dans le secteur nâ€™a augmentÃ© que de 2,3Â % par rapport Ã 2023, atteignant 16,6Â millions de postes en 2024. La nouvelle Ã©dition du rapport Energies renouvelables et emploisÂ : examen annuel 2025, publiÃ© par lâ€™Agence internationale pour les Ã©nergies renouvelables (IRENA) et lâ€™Organisation internationale du Travail (OIT), souligne lâ€™impact croissant des tensions gÃ©opolitiques et gÃ©oÃ©conomiques, ainsi que de lâ€™automatisation accrue, sur la main-dâ€™Å“uvre du secteur des Ã©nergies renouvelables.

En 2024, la Chine recense environ 7,3Â millions dâ€™emplois dans le secteur des Ã©nergies renouvelables

Comme les annÃ©es prÃ©cÃ©dentes, le dÃ©veloppement demeure inÃ©gal Ã lâ€™Ã©chelle mondiale. La Chine reste la principale force tant en matiÃ¨re de dÃ©ploiement des capacitÃ©s de production que de fabrication dâ€™Ã©quipements, principalement grÃ¢ce Ã des chaÃ®nes dâ€™approvisionnement intÃ©grÃ©es et de grande ampleur, capables de fournir des Ã©quipements Ã des prix inÃ©galÃ©s. En 2024, la Chine recense environ 7,3Â millions dâ€™emplois dans le secteur des Ã©nergies renouvelables, soit 44Â % du total mondial. Lâ€™Union europÃ©enne suit, avec un niveau inchangÃ© par rapport Ã 2023, Ã 1,8 million dâ€™emplois. Le BrÃ©sil compte 1,4Â million dâ€™emplois dans les Ã©nergies renouvelables, alors quâ€™en Inde et aux Ã‰tats-Unis, les effectifs nâ€™ont que peu augmentÃ©, pour atteindre respectivement 1,3Â million et 1,1Â million.

Â«Â Les gouvernements doivent mettre lâ€™humain au centre de leurs objectifs Ã©nergÃ©tiques et climatiquesÂ Â»

RÃ©agissant Ã cette tendance, le Directeur gÃ©nÃ©ral de lâ€™IRENA, Francesco La Camera, a tenu Ã prÃ©ciser : Â« Le dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables est en plein essor, mais la dimension humaine est tout aussi essentielle que la dimension technologique. Les gouvernements doivent mettre lâ€™humain au centre de leurs objectifs Ã©nergÃ©tiques et climatiques, grÃ¢ce Ã des politiques commerciales et industrielles favorisant lâ€™investissement, le dÃ©veloppement des capacitÃ©s nationales et la montÃ©e en compÃ©tences de la main-dâ€™Å“uvre sur lâ€™ensemble de la chaÃ®ne dâ€™approvisionnementÂ Â». Il poursuitÂ : Â«Â Les disparitÃ©s gÃ©ographiques dans la croissance de lâ€™emploi soulignent lâ€™urgence de relancer la coopÃ©ration internationale. Les pays qui accusent un retard dans la transition Ã©nergÃ©tique doivent Ãªtre soutenus par la communautÃ© internationale. Cela est indispensable non seulement pour atteindre lâ€™objectif de tripler les capacitÃ©s mondiales dâ€™Ã©nergie renouvelable dâ€™ici 2030, mais aussi pour faire des bÃ©nÃ©fices socio-Ã©conomiques une rÃ©alitÃ© vÃ©cue par toutes et tous, et ainsi renforcer lâ€™adhÃ©sion du public Ã la transition. Â»

Le photovoltaÃ¯que solaire (PV) reste en tÃªte

Pour ce qui est de lâ€™emploi par technologie, le photovoltaÃ¯que solaire (PV) reste en tÃªte, portÃ© par la croissance soutenue des installations et des sites de production de panneaux. Le secteur employait 7,3 millions de personnes en 2024. Les pays dâ€™Asie concentrent 75 % des emplois photovoltaÃ¯ques dans le monde, la Chine absorbant la majeure partie de ces emplois, soit 4,2Â millions. Les biocarburants liquides viennent ensuite, avec 2,6 millions dâ€™emplois en 2024, dont 46,5 % en Asie. Lâ€™hydroÃ©lectricitÃ© se classe au troisiÃ¨me rang avec 2,3Â millions dâ€™emplois, suivie de lâ€™Ã©nergie Ã©olienne avec 1,9Â million dâ€™emplois.

Â«Â Une transition juste vers un avenir fondÃ© sur les Ã©nergies renouvelables doit reposer sur lâ€™inclusionÂ Â»

Plus que des statistiques, cette Ã©dition du rapport annuel met Ã©galement en avant lâ€™importance de renforcer lâ€™inclusion et lâ€™Ã©quitÃ© au sein de la main-dâ€™Å“uvre des Ã©nergies renouvelables. Une transition juste exige quâ€™aucun groupe de population â€” notamment les femmes et les personnes en situation de handicap â€” ne soit laissÃ© en marge. Lâ€™avenir Ã©nergÃ©tique basÃ© sur les Ã©nergies renouvelables doit Ãªtre faÃ§onnÃ© par des talents et des perspectives diversifiÃ©s. Ã€ ce jour, le potentiel de ces deux groupes reste sous-exploitÃ©, ce qui nÃ©cessite des actions dÃ©libÃ©rÃ©es, multiformes et systÃ©miques. Â«Â Une transition juste vers un avenir fondÃ© sur les Ã©nergies renouvelables doit reposer sur lâ€™inclusion, la dignitÃ© et lâ€™Ã©galitÃ© des chances. Alors que les pays augmentent leurs investissements et la crÃ©ation dâ€™emplois dans les Ã©nergies renouvelables, il est de notre devoir de garantir que lâ€™accessibilitÃ© pour les personnes handicapÃ©es, souvent confrontÃ©es Ã des barriÃ¨res Ã lâ€™inclusion malgrÃ© leurs compÃ©tences et leur talent, soit prise en compte Ã chaque Ã©tape de la conception et de la mise en Å“uvre des politiques. Cela nÃ©cessite des systÃ¨mes de formation accessibles, des pratiques de recrutement inclusives, ainsi que des lieux de travail capables dâ€™accueillir, de sâ€™adapter Ã la diversitÃ© des besoins et de respecter les droits de chaque travailleur. Lâ€™inclusion des personnes en situation de handicap nâ€™est pas seulement une question de justiceÂ ; elle est essentielle Ã la rÃ©silience des marchÃ©s du travail et au dÃ©veloppement durable. En supprimant les obstacles Ã lâ€™Ã©galitÃ© et en promouvant le travail dÃ©cent, nous renforÃ§ons les Ã©conomies et veillons Ã ce que la transition Ã©nergÃ©tique bÃ©nÃ©ficie rÃ©ellement Ã toutes et Ã tousÂ Â» souligne le Directeur gÃ©nÃ©ral de lâ€™OIT (Organisation Internationale du travail), Gilbert F. Houngbo.

EncadrÃ©

EnR et personnes en situation de handicapÂ Â

Cette 12eÂ Ã©dition du Rapport annuel sâ€™inscrit dans le cadre des travaux analytiques approfondis de lâ€™IRENA sur les impacts socio-Ã©conomiques dâ€™une transition Ã©nergÃ©tique fondÃ©e sur les Ã©nergies renouvelables. Il sâ€™agit de la 5eÂ Ã©dition Ã©laborÃ©e en collaboration avec lâ€™OIT. Sâ€™appuyant sur son expertise en matiÃ¨re de monde du travail, lâ€™OIT a contribuÃ© au chapitre du rapport consacrÃ© Ã lâ€™inclusion des personnes en situation de handicap.

www.irena.org/Publications/2026/Jan/Renewable-energy-and-jobs-Annual-review-2025