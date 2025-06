En pleine saison des prix nÃ©gatifs de l’Ã©lectricitÃ© en Europe, EDF Renouvelables lance la construction de la 1Ã¨re batterie de grande capacitÃ© de Pologne

EDF Renouvelables a officiellement lancé la construction du premier système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de forte puissance en Pologne. Avec une capacité de 50 MW, cette installation sera située dans le sud-ouest du pays dans la région d’Opole. Sa mise en service est prévue pour le quatrième trimestre 2025.

Cette batterie, directement connectée au réseau électrique, permettra de stocker puis de libérer de l’électricité en fonction des besoins du réseau. Cette installation est donc un outil de flexibilité et permet d’assurer la performance du système électrique. Premier projet de stockage d’énergie de cette ampleur en Pologne, il ouvre la voie au développement de ce type de projet sur ce territoire. Les batteries deviendront un pilier de la sécurité et de la transition énergétique du pays en répondant au besoin de construire un système électrique flexible, fiable et durable dans un contexte de diversification des sites de production d’électricité.

Ce premier projet de stockage d’EDF Renouvelables Pologne sera suivi par deux autres actuellement en développement :

Le premier situé dans la localité de Kobiernice, avec une capacité de 120 MW

Le deuxième situé près de la ville de Turzyn, avec une capacité de 200 MW

Leur mise en service est prévue respectivement mi 2027 et fin 2028.

Avec un portefeuille de projets de production et de stockage de 1GW et présent depuis 14 ans en Pologne, EDF Renouvelables développe des sources d’énergie renouvelable, éolien terrestre, solaire, de stockage batterie et se positionne sur les futurs projets éoliens en mer. « Ce projet de stockage à grande échelle est notre réponse à certains des défis les plus pressants auxquels fait face la transition énergétique en Pologne » a conclu Alicja Chilińska-Zawadzka directrice d’EDF Renouvelables Pologne.