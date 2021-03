22Ã¨me Ã©dition des Assises EuropÃ©ennes de la Transition EnergÃ©tique : voilÃ , câ€™est fini !

Ca y est ! Après plus de 2 mois d’une programmation intense, de partages, d’échanges et d’inspiration, la 22ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique, 100% digitale, est désormais close.

Malgré le contexte et les contraintes liées à la digitalisation de l’événement, 3600 personnes ont répondu présentes et ont participé en tant que simples auditeurs, intervenants ou contributeurs, et ont faire de ce rendez-vous un véritable temps fort de la transition énergétique des territoires. Toute l’équipe de la Communauté urbaine de Dunkerque tient à mettre en avant l’ensemble des partenaires, intervenants et participants qui ont su résister, s’adapter pour maintenir cette édition, concourant ainsi à son succès.

Les coorganisateurs représentés par Patrice Vergriete pour la Communauté Urbaine de Dunkerque, Antonio Hodgers pour le Grand Genève, Alain Anziani pour Bordeaux Métropole et Arnaud Leroy pour l’ADEME, se félicitent de la richesse des échanges et des débats, et donnet d’ores et déjà rendez-vous dès l’année prochaine sur le territoire du Grand Genève pour poursuivre ensemble cette belle dynamique collective (et espérons-le, en présentiel) !

www.assises-energie.net