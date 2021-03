Helsinki relÃ¨ve le dÃ©fi de dÃ©carboner son rÃ©seau de chauffage d’ici 2035 avec lâ€™Ã©quipe HIVE Ã  lâ€™accent trÃ¨s franÃ§ais

Helsinki est l’une des villes leaders dans la transition vers un avenir durable, avec l’objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2035. Pour atteindre cet objectif, la ville a décidé en février 2020 de lancer un concours pour relever le défi de décarboner son réseau de chauffage en utilisant le moins de biomasse possible. Mardi 16 mars, un jury international a sélectionné quatre lauréats, dont l’équipe européenne HIVE (Hyvä voulant dire « bénéfique » en finnois), composée d’ENGIE et de sa filiale Storengy, NEWHEAT, SAVOSOLAR, PLANENERGI et AEE INTEC. Une ambition partagée pour tendre vers une économie neutre en carbone, par une réduction de la consommation d’énergie et un plus grand respect de l’environnement.

HIVE propose une solution pour la ville d’Helsinki qui prévoit la fin de la combustion du charbon d’ici 2028, l’absence de combustion d’énergies fossiles au-delà de 2035 et la réduction de l’utilisation de la biomasse à 50 % des besoins d’ici 2024.

Le solaire thermique en bonne place

Le plan énergétique de HIVE pour Helsinki, basé sur des solutions éprouvées, consiste en une combinaison de pompes à chaleur à eau de mer, d’énergie solaire thermique, de chaudières électriques et d’un important stockage de chaleur. Le portefeuille d’actifs mixtes composé de technologies matures renforce encore la fiabilité du système. Ce plan permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 78 %, conformément aux objectifs d’Helsinki. Des technologies qui permettent de mieux utiliser les ressources d’Helsinki ! HIVE permettra de :

- tirer parti de l’incroyable ressource naturelle d’Helsinki en récoltant la chaleur de la mer à l’aide de pompes à chaleur et permettra jusqu’à 50 % des besoins de chauffage de la ville. De cette façon, le chauffage ne dépendra pas de combustibles ou de produits importés. L’eau de la mer Baltique, aidée par un important stockage local, deviendra la principale source de chaleur.

- assurer une optimisation des champs solaires thermiques, du stockage de l’énergie thermique et du réseau de chauffage urbain (réglé sur une température de fonctionnement plus basse). – libérer de l’espace dans le centre-ville, notamment dans les zones de Salmisaari et Hanasaari, où les centrales électriques au charbon seront progressivement supprimées et remplacées par des pompes à chaleur plus petites.

- favoriser l’enracinement local et créer des emplois locaux sur 15 ans et au-delà.

HIVE, une solution évolutive, adaptable et ambitieuse pour réduire l’empreinte de la ville

La solution HIVE répond aux attentes de la ville, avec une gestion des projets et un soutien solide tout au long du processus de mise en œuvre. Son plan énergétique est flexible et capable d’intégrer de nouvelles technologies ou sources de chaleur au fur et à mesure de leur apparition.

Encadré

Quid de NEWHEAT et Savosolar ?

En tant que producteur de chaleur renouvelable et leader dans la fourniture de chaleur solaire, la société française NEWHEAT conçoit, finance, construit et exploite des actifs de production de chaleur renouvelable, de stockage et de récupération de chaleur pour fournir une chaleur durable, locale et compétitive aux entreprises industrielles, aux réseaux de chauffage urbain et aux serres. Sa mission est de décarboner massivement la chaleur qui représente 50 % de la consommation finale d’énergie dans le monde. Créée en 2015, NEWHEAT a mis en place 15 millions d’euros pour ses projets greenfield et exploite ou construit actuellement 6 unités de production.

La société finlandaise Savosolar, avec ses capteurs hautement efficaces et ses systèmes solaires thermiques à grande échelle, a fait passer la technologie solaire thermique au niveau supérieur. Les capteurs de la société sont équipés d’absorbeurs à flux direct nano-revêtus brevetés. Grâce à cette technologie de pointe, Savosolar aide ses clients à produire une énergie propre et compétitive. La vision de Savosolar est d’être le fournisseur de premier choix pour les installations solaires à haute performance à l’échelle mondiale. L’accent est mis sur les applications à grande échelle comme le chauffage urbain, le chauffage de processus industriels et les systèmes immobiliers – des segments de marché avec un grand potentiel de croissance rapide. L’entreprise fournit principalement des systèmes complets, de la conception à l’installation, en faisant appel aux meilleurs partenaires locaux. Savosolar est connue comme l’entreprise la plus innovante du secteur et entend bien le rester. La société a vendu et livré ses produits dans près de 20 pays sur quatre continents.