STOCK-O : une batterie intelligente pour produire lâ€™eau chaude du foyer par Systovi

De nos jours, les économies d’énergie réalisées suite à la pose de panneaux solaires sont tributaires des habitudes de consommation des familles. Lorsque nous ne sommes pas chez nous, la production photovoltaïque est essentiellement vendue au réseau. Or, la vente d’un kWh solaire génère près de 2 fois moins d’économie que sa consommation par le foyer. Ce déficit d’autoconsommation retarde de fait le seuil de rentabilité de la centrale solaire. Dans ce contexte, Systovi a développé STOCK-O, un chauffe-eau intelligent capable d’anticiper la météo et de stocker les surplus d’électricité verte, pour les restituer sous forme d’eau chaude au gré des besoins du foyer. De quoi doubler l’autoconsommation d’électricité photovoltaïque !

Fort de ses 12 ans de savoir-faire dans l’industrie du solaire et de sa capacité d’innovation, Systovi a breveté la technologie STOCK-O après avoir fait les constats suivants :

Faute d’une présence des habitants lors des périodes de forte production, une part importante de l’électricité solaire produite est, aujourd’hui, injectée dans le réseau.

Les solutions de stockage disponibles sur le marché sont chères, peu rentables et ont un impact fort sur l’environnement.

Avec STOCK-O, les foyers disposent désormais d’un moyen de stocker l’électricité solaire sous forme d’eau chaude sanitaire, pour satisfaire aux besoins de la famille tout au long de la journée et maximiser l’autoconsommation. Pour une maison de 4 personnes équipée de 8 panneaux solaires, STOCK-O peut porter l’autoconsommation d’électricité photovoltaïque jusqu’à 80 % de la production, soit le double d’une installation standard.

Anticiper la météo pour optimiser son stockage

D’une capacité de 200 litres, STOCK-O est composé de trois résistances qui chauffent l’eau du foyer, quelle que soit la météo. La production d’eau chaude est ainsi déclenchée dès qu’un surplus d’électricité est détecté… ou anticipé. En effet, STOCK-O est équipé d’un système de prédiction météo qui lui permet de réduire au maximum sa dépendance au réseau : en cas de prédiction ensoleillée, STOCK-O diminue la quantité d’eau chaude chauffée par le réseau la nuit, pour pouvoir stocker les surplus anticipés pour le jour suivant. De fait, STOCK-O peut réaliser plusieurs cycles de chauffe par jour et stocker quotidiennement jusqu’à 10 kWh, soit la consommation d’une famille de 4 personnes. De quoi offrir au foyer une grande autonomie dans sa production d’eau chaude sanitaire.

Un chauffe-eau intelligent, pilotable depuis son smartphone

Grâce à l’application SMART-R, l’utilisateur pilote à distance son STOCK-O pour optimiser au mieux son autoconsommation d’électricité et satisfaire ses besoins en eau chaude. Il est possible d’augmenter la quantité d’eau chaude disponible, lancer des cycles de chauffe à n’importe quel moment de la journée, et consulter en temps réel le temps de douche à disposition.

Une batterie écologique pour stocker son électricité

Cette solution de stockage permet enfin d’allier optimisation de sa production d’énergie solaire et préservation de l’environnement. Contrairement aux batteries lithium-ion, connues pour leur impact lourd sur la nature et les paysages, STOCK-O propose un stockage dans l’eau grâce à un système conçu et fabriqué en France. Silencieux et plus simple à poser qu’une batterie électrique souvent imposante, STOCK-O ne prend pas de place, si ce n’est l’emplacement du chauffe-eau.

www.youtube.com/watch?v=qrBr8wumLl0