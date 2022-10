Energy Observer : une exposition inÃ©dite sur la transition Ã©nergÃ©tique et le dÃ©veloppement durable !

Energy Observer, le catamaran lancé par le premier vainqueur de la Route du Rhum Mike Birch, qui nous a quittés le 26 octobre dernier, est devenu depuis LE laboratoire flottant des énergies renouvelables et de l’hydrogène. Son équipage accueille le grand public pour son exposition à l’entrée 1 du village de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, Quai de Rocabey (Bassin Duguay Trouin) à Saint-Malo ! Ouvert de 10h à 20h et jusqu’à 22h durant les nocturnes, tous les jours d’ici au grand départ le 6 novembre.

Natif de Saint-Malo, Victorien Erussard, fondateur et capitaine d’Energy Observer, a écumé les podiums de la course pendant 10 années, sur la Route du Rhum (dont il a fini 3e en 2006), la transat Jacques Vabre ou la Québec-St Malo, en parallèle de son métier d’officier de marine marchande. Lors de l’une de ces transatlantiques, en panne de générateur diesel au milieu de l’Atlantique, incapable de mener sa machine alors qu’il était entouré d’énergies abondantes et renouvelables, il prend conscience que les plus belles victoires sont celles qui ont du sens. Et décide alors de s’investir dans la course à l’intelligence énergétique plutôt que dans celle aux trophées sportifs. C’est tout le sens que prend la présence du village d’exposition d’Energy Observer (210m² dédiée aux énergies durables et à l’hydrogène) durant cette édition de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe qui s’annonce exceptionnelle.

Produire et stocker l’énergie d’une manière plus durable

Les coureurs au large sont tous concernés directement par les économies d’énergie et l’impact écologique de leur passion sur l’environnement. Chaque navire de course doit alimenter ses systèmes embarqués et nécessite des matériaux dont l’empreinte carbone est loin d’être négligeable. S’ils utilisent la force du vent pour se mouvoir, les bateaux de course ont un impact environnemental significatif : énergie utilisée à bord, les émissions indirectes liées aux étapes de conception et de construction des bateaux, etc. Si des solutions existent pour diminuer l’impact écologique de la construction des navires, durant la course, l’enjeu est de réduire les émissions tout en se conformant aux règles de classe avec des moyens de produire et de stocker l’énergie d’une manière plus durable.

Le développement des EnR une réponse concrète et immédiate à l’urgence climatique

Victorien Erussard est ainsi parti à la rencontre de grands skippers qui s’engagent pour des courses plus durables : Armel Le Cléac’h, François Gabart, Roland Jourdain, Yannick Bestaven, et bien d’autres pour décrypter les solutions qui ouvrent la voie à une course nautique plus « propre ». Ces reportages sont diffusés sur les médias d’Energy Observer et dans son village d’exposition durant la Route du Rhum – Destination Guadeloupe. D’autre part, cette exposition itinérante et la Grande roue panoramique seront alimentées grâce au groupe électro-hydrogène GEH2® d’EODev (Energy Observer Developments) durant la Route du Rhum – Destination Guadeloupe afin d’offrir une démonstration concrète des solutions d’énergie zéro émissions directes et montrer tout leur potentiel sur des applications évènementielles. L’ambition de cette grande exposition est claire : montrer que le développement des énergies renouvelables, de l’hydrogène bas carbone en particulier et des systèmes informatiques intelligents sont une réponse concrète et immédiate à l’urgence climatique. La présence d’Energy Observer à la Route du Rhum – Destination Guadeloupe est ainsi l’opportunité de montrer toutes les solutions qui existent pour décarboner les sports mécaniques, et faire de la compétition de haut niveau un catalyseur d’innovations qui s’inscrit dans la feuille de route des 17 Objectifs de développement durable.